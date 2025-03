Recenze bezdrátových nabíječek do auta Cubenest s podporou Qi2: To pravé pro váš nový iPhone

V dnešní recenzi se podíváme na dvojici bezdrátových nabíječek do auta Cubenest SQ1C0 a Cubenest SQ1C1, které kromě svého designu a ceny bodují zejména podporou bezdrátového standardu Qi2. Pokud vás tedy zajímá, jaké tyto kousky jsou, v následujících řádcích se vše důležité dozvíte.

Cubenest SQ1C0

Technické specifikace, zpracování a design

Hlavní zbraní obou testovaných modelů je podpora nejnovějšího nabíjecího standardu Qi2. Nabíječka Cubenest SQ1C0 totiž podporuje bezdrátové nabíjení MagSafe a Qi2 s maximálním příkonem až 15 W a jelikož . Nabíjení probíhá ve vertikální i horizontální poloze a pro správnou funkci je vyžadováno napájení minimálně 20 W. Silný magnet udrží zařízení o hmotnosti až 1,4 kg a 4-bodový systém uchycení zajišťuje kompatibilitu s většinou automobilových ventilátorů. Bezpečnost zvyšují ochrany proti přehřátí, přepětí, zkratu a nadproudu. Konstrukce kombinuje hliník, temperované sklo a polykarbonát, což zajišťuje vysokou odolnost a elegantní design. Rozměry nabíječky jsou 65 × 65 × 85 mm, hmotnost činí 85 g.

Cena tohoto modelu je 899 Kč

Cubenest SQ1C1

Technické specifikace, zpracování a design

Cubenest SQ1C1 podporuje bezdrátové nabíjení MagSafe a Qi2 s maximálním příkonem až 15 W. Pro správnou funkčnost vyžaduje napájení minimálně 20 W, přičemž pro optimální výkon je doporučena autonabíječka s výkonem 45 W (není součástí balení). Nabíječka využívá kombinaci kvalitního broušeného hliníku, gumy a plastu, což zajišťuje odolnost a prémiový vzhled. Díky robustní konstrukci a silnému magnetu drží telefon pevně na místě i během dynamické jízdy. Její hmotnost činí 118 g, což přispívá ke stabilitě při uchycení.

Cena tohoto modelu je 999 Kč.

Testování obou modelů

Zatímco zprvu jste si mohli 15W bezdrátové nabíjení užít jen při využívání originální MagSafe nabíječky od Applu, v loňském roce vydal Apple softwarové updaty, kterými tuto skutečnost zcela změnil. iPhony 12 a novější totiž po nich začaly podporovat nabíjecí standard Qi2, který je de facto jen veřejnou verzí magnetického (MagSafe) nabíjení a to včetně 15W příkonu. Jinými slovy, veškeré nabíjecí příslušenství podporující Qi2 dokáže iPhony 12 a novější nabíjet stejně jako MagSafe 1. generace 15W, což je rozhodně super.

Chvíli sice trvalo, než začali výrobci příslušenství standard Qi2 podporovat, nyní se však již naštěstí dá sehnat poměrně slušné množství cenově dostupných produktů s jeho podporou. Řadí se mezi ně i výše zmíněná dvojice nabíječek od Cubenest, kterou jsem v posledních týdnech testoval, abych si udělal co nejlepší obrázek hlavně o tom, jak rychle iPhone nabíjí a potažmo, jak moc se při nabíjení zahřívají. A výsledek je opravdu super.

Oba testované modely zvládají díky certifikaci Qi2 iPhone kompatibilní s tímto standardem nabíjet deklarovanými 15W. To ve výsledku znamená, že iPhone 16 Pro nabijete z 10 na 40 % za příjemných zhruba 35 minut. Respektive, alespoň já svůj iPhone na obou testovaných nabíječkách takto nabil. Pokud byste pak chtěli nabíjet telefon do plna, je třeba počítat zhruba s hodinou a třičtvrtě až dvěma. Zároveň zde ale musím dodat, že je samozřejmě třeba myslet i na to, že rychlost nabití ovlivňuje využívání telefonu za jízdy. Jinými slovy, budete-li mít na telefonu zapnutou hudbu, navigaci či třeba CarPlay, nabíjení jako takové bude logicky trvat podstatně déle.

Co se týče zahřívání telefonu při nabíjení, to se sice samozřejmě dostaví, nicméně vzhledem k tomu, že se díky magnetickému přichycení nabíječka umístěna přesně na cívce přijímající energii, nedochází ke zbytečně velkým ztrátám a kvůli eliminaci „nedokonalého“ nabíjení nevzniká ani příliš odpadního tepla. Telefon tedy hřeje, ale rozhodně ne tak, že by nešel držet v ruce – tedy minimálně v případě, nepoužíváte-li delší dobu CarPlay. Ten totiž dokáže iPhone rozehřát sám o sobě, natož pak při nabíjení, při kterém teplo chtě nechtě vzniká vždy.

V krátkosti ještě zhodnotím to, jak nabíječky drží ve ventilačních mřížkách vozů. Právě uchycení je u nich totiž za mě vymyšleno opravdu dobře – konkrétně pak kombinací dlouhého „háčku“ s opěrnými nohami, které se po utažení „vzpříčí“ a tím vytvoří pevnou opěru tělu nabíječky. To se pak ani nehne a vy si tak můžete být jistí, že když na nabíječku připnete váš iPhone, bude na ní díky její stabilitě držet opravdu dobře. Jeho bezpečí navíc samozřejmě zajišťuje i pevný magnet, který jej dokáže přichytit skutečně znamenitě.

Zde se ale sluší dodat, že samozřejmě nemůžete čekat úplné zázraky a pokud pojedete po nějakém „tankodromu“ plném děr, ani sebepevnější magnetické přichycení vás nespasí a riziko pádu to bude. Na hezčích silnicích ale na problém nenarazíte. Snad jen myslete na to, že magnetické přichycení funguje jen v kombinaci s „holým“ iPhonem bez krytu, nebo s iPhonem v krytu s magnety. Máte-li kryt bez magnetů, magnetické přichycení bude natolik slabé, že se na nabíječce iPhone pravděpodobně neudrží.

Resumé

Nabíječky Cubenest SQ1C0 a Cubenest SQ1C1 se po pár týdnech testování jeví jako skvělá volba pro každého jablíčkáře s iPhonem s MagSafe. Podpora rychlého nabíjení je u nich totiž zkrátka super, stejně jako design, snadná instalace a celková spolehlivost. Pokud tedy hledáte fajn nabíječku do auta, ani jednoho z těchto modelů se určitě nemusíte bát, ba právě naopak. Ani jedním totiž nesáhnete vedle.

