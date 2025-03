Výhody MagSafe nabíjení a Qi2 aneb proč chtít příslušenství právě s jeho podporou

Bezdrátové nabíjení se stalo nedílnou součástí moderního ekosystému mobilních zařízení a Apple v tomto ohledu udělal velký krok vpřed s technologií MagSafe. Od uvedení této inovace u iPhonů 12 se totiž stal právě MagSafe synonymem pro rychlé, bezpečné a pohodlné nabíjení. S příchodem standardu Qi2 se však bezdrátové nabíjení dostává na ještě vyšší úroveň. Co MagSafe a Qi2 vlastně nabízí, v čem se liší a proč je dobré sáhnout po příslušenství právě s jejich podporou?

MagSafe: Více než jen bezdrátové nabíjení

Technologie MagSafe vychází z klasického bezdrátového nabíjení Qi, avšak přidává několik klíčových vylepšení. Nejzásadnějším prvkem jsou integrované magnety, které umožňují přesné zarovnání telefonu s nabíječkou. Díky tomu dochází k minimalizaci energetických ztrát a zajištění maximální nabíjecí rychlosti až 15 W u kompatibilních adaptérů.

Další výhodou MagSafe je široká škála kompatibilního příslušenství. Kromě nabíječek existují MagSafe držáky do auta, powerbanky, peněženky, a dokonce i některé speciální stojánky či externí chlazení pro iPhone. To vše činí z MagSafe nejen technologii pro nabíjení, ale také praktickou platformu pro rozšíření funkcí iPhonu.

MagSafe je aktuálně dostupný ve dvou generacích. MagSafe 1. generace podporuje nabíjecí příkon až 15 W, zatímco MagSafe 2. generace, který je k dispozici pro iPhony 16 Pro a novější, umožňuje nabíjení příkonem až 25 W při použití 30W adaptéru.

Qi2: Evoluce bezdrátového nabíjení

Nový standard Qi2, vyvinutý konsorciem Wireless Power Consortium (WPC), přináší do světa bezdrátového nabíjení řadu vylepšení inspirovaných právě MagSafe. Hlavním tahákem je technologie „Magnetic Power Profile“, která umožňuje využití magnetického připojení ke zlepšení zarovnání a efektivity nabíjení. Jinými slovy, Qi2 standardizuje to, co Apple s MagSafe už dříve zavedl, a zpřístupňuje tuto výhodu širšímu spektru zařízení.

Díky Qi2 se od nabíječek dočkáme vyšší účinnosti, stabilnějšího nabíjení a rychlejšího přenosu energie. Qi2 navíc podporují všechny iPhony s MagSafe po softwarové aktualizaci na iOS 17.2 u iPhonů 13 a 14 a iOS 17.4 u iPhonů 12, zatímco iPhony 15 a novější mají Qi2 podporu již „od výroby“ coby součást jejich OS. Tyto modely se tímto standardem nabíjejí příkonem až 15 W, stejně jako u MagSafe 1. generace. Qi2 ale navíc umožní rozšíření kompatibilních nabíječek a příslušenství i pro zařízení mimo Apple ekosystém. Pokud tedy váš telefon podporuje Qi2, rozhodně se vyplatí sáhnout po příslušenství, které tento standard využívá.

Proč chtít příslušenství s podporou MagSafe a Qi2?

Lepší efektivita nabíjení – Magnetické zarovnání zajišťuje menší ztráty energie a rychlejší nabíjení. Široká nabídka příslušenství – Od nabíječek přes powerbanky až po držáky do auta, MagSafe i Qi2 přináší kompatibilitu s celou řadou produktů. Budoucnost bezdrátového nabíjení – Qi2 se stává novým standardem a jeho podpora zajistí dlouhodobou kompatibilitu i s budoucími zařízeními. Bezpečnější nabíjení – Lepší přilnavost a správné umístění telefonu minimalizují riziko přehřívání či nesprávného nabíjení. Komfort a jednoduchost – Stačí telefon přiložit a nabíjení začne bez nutnosti hledání optimální polohy.

Závěr

Pokud vlastníte iPhone s MagSafe nebo telefon s podporou Qi2, určitě se vyplatí investovat do kompatibilního příslušenství. MagSafe i Qi2 posouvají bezdrátové nabíjení na novou úroveň, zajišťují efektivnější nabíjení a rozšiřují možnosti využití telefonu. Vzhledem k tomu, že Qi2 přináší výhody MagSafe i pro další značky telefonů, se dá očekávat, že tento standard se v budoucnu stane běžnou součástí trhu. Sáhnout po příslušenství s podporou MagSafe či Qi2 je tedy nejen praktická, ale i strategická volba. Obecně pak de facto platí, že MagSafe 1. generace = Qi2.

