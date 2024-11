8 zásadních novinek a změn, které má příští rok přinést iPhone 17 Pro

Návrat hliníkového Pokud se tak stane, bude se ze strany Applu jednat o pořádné překvapení, jelikož od hliníku se u Pro modelů vzdálil vlastně již v roce 2017 při představení iPhonu X. Jelikož však čím dál tím víc zdrojů svorně tvrdí, že je návrat hliníku na řadu Pro v plánu, zdá se tento krok čím dál tím reálnější. Záda řady 17 Pro mají totiž mít celkově nový design, který má být částečně tvořen právě hliníkem a částečně sklem, takže je možné, že se Apple návratem k hliníku pokusí vyřešit případné problémy s vyšší hmotností. Mohlo by vás zajímat Applu unikly detaily o vzhledu iPhonů 17 Pro! Čekají nás velké změny iPhone Jiří Filip 26. 11. 2024

Obdélníkový fotomodul Apple sice od uvedení trojitých fotoaparátů u řady Pro vsází na zadní čtvercový fotomodul se zaoblenými rohy, v příštím roce má ale dojít ke změně jeho tvaru na obdélník. Zda bude orientován horizontálně či vertikálně v tuto chvíli není jisté, ale vzhledem k tomu, že vertikálně jej využívá u svých telefonů Samsung, dávala by u Apple větší smysl horizontální orientace. Ta by mu ve výsledku umožnila i nasadit hliník například jen v horní čtvrtině zad, zatímco zbytek b tvořilo sklo kvůli podpoře bezdrátového nabíjení.

Čip A19 Pro Přestože se od nového iPhonu nový čip očekává rok co rok, Apple v minulosti minimálně u základních modelů potvrdil, že nemá problém ani s tím, když tato očekávání nenaplní a dva roky po sobě použije již vydaný čip. To ale v případě řady Pro nehrozí a co víc, ačkoliv bychom se příští rok neměli dočkat až tak zásadního výkonnostního nárůstu, v kuloárech se šušká o výrazně lepší energetické náročnosti. TSMC, které pro Apple čipy vyrobí, má totiž pro výrobu použít novou výrobní metodu, která to umožní.

WiFi čip a 5G modem od Applu V příštím roce se mají na iPhony konečně dostat 5G modemy a WiFi čipy z dílny Applu, které by měly vynikat skvělou energetickou úsporností v kombinaci s velmi slušným výkonem. Velkým pozitivem tohoto kroku by pak měla pro Apple být možnost si je navrhnout naprosto přesně pro potřeby svých zařízení, která by měla následně z této de facto hardwarové optimalizace perfektně těžit.

48MPx teleobjektiv Poté, co jsme se loni dočkali nasazení 48MPx širokoúhlého objektivu a letos pak 48MPx ultraširokoúhlého objektivu má přijít v příštím roce na řadu navýšení rozlišení i u teleobjektivu. To je v současnosti 12MPx, přičemž příští rok mají iPhony 17 Pro dostat podstatně zajímavějších 48MPx. Na první pohled se sice může zdát tento krok jako malichernost, ale pokud se Apple vydá stejným směrem jako v případě širokoúhlého objektivu, kdy navýšením jeho rozlišení de facto přidal možnost dvojnásobného optického zoomu, který funguje jako výřez 12MPx snímku ze 48MPx fotky, můžeme se teoreticky u teleobjektivu v příštím roce dočkat podobných zábaviček. Díky vyššímu rozlišení by tak mohlo optické přiblížení vzrůst teoreticky na 20x, byť by samozřejmě taková fotka byla „jen" ve 12MPx.

12GB RAM paměti Apple sice na velikost RAM paměti iPhonů dlouhé roky nesahal, v posledních letech jí však navyšuje vzhledem ke zvyšující se náročnosti softwarových funkcí iOS pravidelně. Další zásadní krok má pak být v plánu na příští rok, kdy se z 8GB RAM, které iPhony nabízí nyní, přehoupne u Pro řady na 12GB, což by jim mělo zajistit do budoucna mimo jiné podporu náročnějších AI úkonů.