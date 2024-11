iPhony 17 nabídnou WiFi čip přímo od Applu! A nejen to

Že se Apple snaží dlouhodobě osamostatnit svých dodavatelů nejrůznějších komponentů není již řadu let žádným velkým tajemstvím. Ostatně, krásným příklade může být třeba přechod z procesorů Intel na čipy Apple Silicon v případě Maců či dlouhodobý vývoj vlastního 5G modemu, který by měl zase Applu umožnit odklon od Qualcommu. V příštím roce má pak kalifornský gigant učinit další důležitý krok v osamostatnění se s tím, že jej má vyzkoušet i na iPhonech 17.

S těmito informacemi přišel jako první před pár hodinami analytik Ming-Chi Kuo, podle kterého má Apple v plánu u iPhonů 17 (Pro) v příštím roce nasadit vlastní kombinovaný čip pro příjem WiFi a Bluetooth. Tento čip dodává v současnosti Broadcom, se kterým by se tak Apple rád tímto krokem rozloučil. Obě společnosti mají sice dobré vztahy, nicméně pro Apple by mělo nasazení vlastního čipového řešení podle analytika znamenat značnou finanční úsporu v kombinaci s možností vice si čipy přizpůsobit vlastním potřebám, takže i dobré vztahy musí jít v tomto směru stranou.

Co se týče technických detailů, čip má nabízet podporu nejnovějšího standardu WiFi 7 s tím, že jej má vyrobit TSMC pomocí 7nm výrobního procesu. Vynikat by pak měl jak svou rychlostí, tak i minimální energetickou náročností, což by se mohlo kladně projevit na výdrži baterie. Jelikož však už je nyní spotřeba WiFi čipů naprosto minimální, nemá smysl počítat s tím, že přechod na vlastní řešení s výdrží iPhonů nějak zásadně zamává. Každé procento ušetřené energie navíc však samozřejmě potěší.