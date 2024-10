Dynamic Island čeká příští rok zmenšení! Ale možná jen na tomto iPhonu 17

Nemůžete ani po třech modelových řadách iPhonů Applu odpustit vytvoření Dynamic Islandu, kterým na svých telefonech nahradil klasický výřez v displeji? Pak pro vás máme svým způsobem dobrou zprávu. Velikost tohoto prvku by se totiž měla již v příštím roce zredukovat, díky čemuž tak nebude Dynamic Island na displeji působit tak rušivě, jak je tomu nyní. Háček je ale v tom, že se tohoto upgradu dost možná dočká jen jeden z chystaných modelů.

Není tomu tak dlouho, co jsme slyšeli o plánech Applu na zmenšení Dynamic Islandu poprvé. Tehdy analytik Ross Young tvrdil, že by se měly tohoto upgradu dočkat dost možná oba iPhony řady Pro. Jeho informace nyní zčásti potvrzuje i další spolehlivý analytik ve formě Jeffa Pu, jehož zdroje však tvrdí, že se Apple nejspíš rozhodne nasadit užší Dynamic Island jen u iPhonu 17 Pro Max ve snaze učinit jej ještě atraktivnějším pro uživatele. Jedná se totiž o jeho nejdražší telefon v nabídce a tak je jasné, že se bude snažit o maximalizaci prodejů tohoto modelu, jak jen to půjde.

Pu dále potvrdil, že zatímco do výšky zůstane nejspíš Dynamic Island i v příštím roce stejný, redukce jeho rozměrů proběhne primárně do šířky a to údajně dost zásadní. Apple jí má docílit primárně výrazným zmenšení komponentů pro Face ID a to samozřejmě při zachování jeho stávající spolehlivosti. Doufejme tedy, že se Apple nakonec rozhodne pro nasazení této novinky i na menší řadu Pro, potažmo do budoucna samozřejmě i na základní modely.

