Milujete selfie fotky? Pak pro vás budou iPhony 17 díky tomuto vylepšení jako stvořené!

Přijde vám, že se Apple u iPhonů příliš nezaměřuje na kvalitu předního fotoaparátu? Pak pro vás máme zprávu, která vás zaručeně potěší. Již v příštím roce bychom se totiž měli u iPhonů 17 dočkat zásadního upgradu tohoto fotoaparátu. Nedočkají se jej však všechny modely, tedy alespoň podle analytika Jeffa Pu.

Zdroje analytika tvrdí, že si Apple konkrétně pro iPhone 17 Pro, 17 Pro Max a žhavou novinku ve formě prémiového iPhonu 17 Slim připravil přední fotoaparáty s rozlišením 24MPx, přičemž v současnosti nabízí iPhony jen rozlišení poloviční. iPhony 17 Pro/Slim by tedy díky tomuto upgradu měly být schopné fotit daleko detailnější fotky, čímž by se tak staly využitelnějšími – tedy, bude-li u nich Apple schopen udržet i dalších důležité vlastnosti fotoaparátu na dobré úrovni. Pokud ale ano, přední fotoaparáty by se mohl svou kvalitou velmi přiblížit tomu zadnímu, což by bylo právě pro selfie fotky a videa naprosto zásadní. Do příštího roku se toho nicméně ještě může mnoho změnit a je proto je třeba brát zatím všechna podobná tvrzení s určitou rezervou.