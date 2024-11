Applu unikly detaily o vzhledu iPhonů 17 Pro! Čekají nás velké změny

Pokud vám přijde, že se iPhony v posledních letech designově nikam neposunuly, rok 2025 by měl váš názor konečně změnit. Apple se totiž chystá do vzhledu jeho iPhonů alespoň podle zdrojů spolehlivého portálu The Information takříkajíc „říznout“ a to opravdu ve velkém stylu. Celá zadní strana iPhonů 17 Pro se má totiž dočkat zásadního přepracování.

Apple má mít v příštím roce v plánu přejít z titanu zpět na hliníkový rámeček. Proč tomu tak je sice můžeme jen hádat, pravděpodobně se však bude z jeho strany jednat o snahu snížit co nejvíce celkovou hmotnost telefonů. Kovu má totiž oproti předešlým generacím použít podstatně více, takže je jasné, že je třeba právě na hmotnost myslet.

iPhone 17 Pro Max se zřejmě změní mnohem víc než na tomto konceptu Snímek obrazovky 2024-11-17 v 20.54.39 Snímek obrazovky 2024-11-17 v 20.54.48 Snímek obrazovky 2024-11-17 v 20.54.57 Snímek obrazovky 2024-11-17 v 20.55.04 Snímek obrazovky 2024-11-17 v 20.55.11 Snímek obrazovky 2024-11-17 v 20.55.18 Snímek obrazovky 2024-11-17 v 20.55.30 Snímek obrazovky 2024-11-17 v 20.55.37 Snímek obrazovky 2024-11-17 v 20.55.45 Snímek obrazovky 2024-11-17 v 20.55.55 Snímek obrazovky 2024-11-17 v 20.56.03 Snímek obrazovky 2024-11-17 v 20.56.22 Snímek obrazovky 2024-11-17 v 20.56.29 Snímek obrazovky 2024-11-17 v 20.56.39 Vstoupit do galerie

Zadní strana iPhonů 17 Pro (Max) má nově obsahovat větší obdélníkový fotomodul, jehož viditelná část nebude tvořena sklem, jak je tomu nyní, ale právě hliníkem, který má být použit i na části zad. Spodní zhruba dvě třetiny telefonu mají nicméně zůstat skleněné kvůli zachování podpory bezdrátového nabíjení, byť zdroje jedním dechem dodávají, že je možné, že bezdrátové nabíjení bude touto změnou mírně ovlivněno. Je tedy možné, že bude Apple ještě víc tlačit na magnetické nebo MagSafe nabíjení, u kterého mu ve výsledku stačí jen přichytit přesnou část zad telefonu k nabíječce namísto jeho položení s určitou odchylkou k cívce nabíjecí podložky.

Spolu s přepracováním zad připadají v úvahu i upgrady tlačítek, které Apple dlouhodobě testuje v kapacitní verzi namísto nynější fyzické. Nedávno jsme pak dokonce mohli vidět prototypy iPhonů 16 Pro, které tímto novým typem tlačítek disponovaly. Je tedy možné, že v příštím roce Apple všechny tyto své dlouhodobě rozpracované designové projekty spojí, navrch přidá vlastní 5G a WiFi modul a po letech ukáže telefon, který nepřešlapuje na místě. Na jakékoliv větší závěry je ale zatím ještě čas.