5G modem od Applu dorazí v příštím roce do prvních iPhonů! Tyto novinky o něm teď unikly

S vývojem vlastního 5G modemu sice Apple dlouho bojoval a chvíli to dokonce vypadalo, že celý projekt uloží k ledu, nakonec se však přeci jen hlavní trable podařilo překonat a jeho premiéra je v plánu již na příští rok. Jak se však nyní podle informací zdrojů spolehlivého portálu The Information zdá, ve výsledku se nebude jednat o žádné terno. Respektive, určitě nemá smysl očekávat podobnou revoluci, jaké jsme se dočkali třeba u Maců při přechodu z čipů Intel na Apple Silicon.

Podle zdrojů výše zmíněného portálu je sice první 5G modem od Applu hotový, jeho funkčnost však není tak dobrá jako tomu je v případě nyní používaných 5G modemů od Qualcommu. Konkrétně jeho maximální rychlost je o něco nižší a stejně tak „schopnost zůstat stabilně připojený k celulárním sítím“. Co přesně si pod tím představit ale není tak úplně jasné. Co naopak jasné je, je to, že 5G modemu Applu chybí i podpora mmWave, což však nám vadit nemusí, jelikož se jedná o technologii využívanou primárně v USA. Pozitivem je nicméně alespoň to, že energeticky je na tom řešení Applu lépe a tedy při připojení bude modem spotřebovávat méně energie. Nezbývá tedy než doufat, že do budoucna Apple všechny jeho neduhy vyladí a co nevidět se tak stane jeho vlastní řešení plně konkurenceschopným právě vůči Qualcommu.