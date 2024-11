Apple neuhlídal podrobnosti o prototypech iPhonů 17 Air! Je na co se těšit?

iPhony 16 Plus byly podle všech dostupných informací poslední „Plus“ verzí základních iPhonů. Kvůli dlouhodobě nepřesvědčivým prodejům je totiž má Apple v příštím roce nahradil iPhony 17 Air či chcete-li Slim, které budou lákat zejména na své supertenké tělo. A jelikož jsou nyní tyto telefony v pokročilé fázi vývoje, Apple již má k dispozici jejich prototypy, u kterých mu nyní unikla řada podrobností.

Díky spolehlivým zdrojům portálu The Information se dozvídáme například to, že všechny prototypy iPhonů 17 Air, které má Apple nyní k dispozici, mají tloušťku těla mezi 5 až 6 milimetry, což je oproti 7,8 milimetrů tlustým iPhonům 16 opravdu zásadní skok. Jedním dechem je ale třeba bohužel dodat, že si toto markantní zúžení vyžádá spoustu dost možná nepříjemných kompromisů a je velkou otázkou, jak bude nakonec hardwarově finální produkt vybaven.

Inženýři Applu totiž i nadále velmi bojují s umístěním baterie a pasivního chlazení do takto extrémně tenkého těla, jelikož je samozřejmě kromě těchto komponentů nasadit i spoustu dalších. Už nyní navíc ví, že ne vše, na co jsme zvyklí, se do telefonu vleze. Nepočítá se například se druhým reproduktorem, který je u iPhonů standardně umístěn ve spodní části, ale do iPhonu 17 Air se zkrátka nevleze. Stejně tak pravděpodobně nedorazí ani slot na fyzickou SIM, jelikož na něj zkrátka není místo a pro Apple je tak snažší vše vyřešit eSIM.

S čím se naopak i nadále počítá, je jednak nasazení jednoobjektivového fotoaparátu, který by měl být údajně umístěn nikoliv v jednom z horních rohů zad, ale přesně mezi nimi, a který by měl ze zad poměrně značně vyčnívat. Stejně tak je v plánu i nadále nasazení vlastního 5G modemu z dílny Applu či čipu a operační paměti, kterou bude 17 Air sdílet se základním iPhonem 17. Pokud se tedy všechny tyto spekulace vyplní, bude se jednat o docela kontroverzní model, který bude mít sice čím zaujmout, ale taktéž čím zklamat.