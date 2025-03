Podívejte se, jak neuvěřitelně tenký bude iPhone 17 Air oproti iPhonu 17 Pro

Letošní podzim bude z hlediska nových iPhonů zřejmě tím nejzajímavějším za poslední roky. Apple se totiž jednak chystá světu představit redesignované iPhony 17 Pro a 17 Pro Max, ale co je hlavní, model Plus z jeho nabídky zmizí a nahradí jej supertenký iPhone 17 Air. Tomu už nyní předpovídají analytici tloušťku kolem 5,5 mm, díky čemuž by se tak novinka stala suverénně nejtenčím iPhonem, který kdy Apple vytvořil. Že nevíte, jak bude tato tloušťka vlastně „vypadat“ ve srovnání s ostatními iPhony z nabídky Applu? Nezoufejte. Leaker Majin Bu totiž na svém účtu na X zveřejnil fotky 3D maket, díky kterým si tak můžeme o tenkosti telefonu udělat parádní obrázek.

Jak můžete sami vidět, zejména v přímém porovnání s iPhonem 17 Pro je tloušťka iPhonu 17 Air naprosto neuvěřitelná. Telefon je totiž proti němu de facto poloviční, byť by měl nabídnout srovnatelnou výdrž, výkon a dost možná i podobně kvalitní širokoúhlý fotoaparát. Mimořádná tenkost by tak mohla být pro leckoho na podzim velmi slušným argumentem, proč se od základních modelů uchýlit právě k řadě Air a nebylo by překvapením, kdyby na něj přešli i uživatelé řady Pro. Po letech se totiž bude konečně jednat o něco opravdu jiného, nového.