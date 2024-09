Intel zvažuje, zda prodat fabriky, nebo v nich vyrábět čipy pro ostatní firmy

Když zavítáte v Silicon Valley do sídla společnosti Intel a do jeho muzea, to hlavní, co zde společnost prezentuje je výroba čipů. Máte možnost se podívat na to, jak výrobní proces vypadá, co se k němu používá a nechybí ani model, kde si můžete vyrobit vlastní čip a podívat se na celou továrnu, kde čipy vznikají. To se však možná již brzy změní. Zatím co před deseti lety byl Intel na naprostém vrcholu světa a jeho vlastní továrny byly to nejdůležitější co měl, protože do nich mohl investovat a posouvat technologické možnosti výroby, dnes se z té největší výhody stal ten největší problém.

Poté co Apple opustil Intel a začal vyrábět své vlastní čipy, které si nechává vyrábět v továrnách společnosti TSMC, začal se Intel propadat do ztráty. Poslední takovou společnost oznámila v doposud posledním čtvrtletí letošního roku, kdy zároveň také informovala o tom, že propustí 15 tisíc zaměstnanců. Tím však škrtání nekončí a Intel se zřejmě chystá na to, co by bylo ještě před deseti lety zcela nemyslitelné. Ať už se bavíme o společnostech jako je Apple nebo dokonce přímo o firmách jejichž business je založen na čipech, tedy AMD nebo Nvidia, všechny vyrábí ve fabrice někoho jiného, většina pak právě v TSMC.

Díky tomu, že se nemusí starat o samotnou výrobu, mohou investovat čas, finance a energii pouze do vývoje a výrobu s jednoduše zaplatí u TSMC nebo jiné společnosti. Právě TSMC se Intelu nedaří konkurovat jak technologicky, tak ekonomicky. Největší výhodou TSMC je, že má extrémní množství zakázek a má možnost investovat do výroby, což je situace, ve které teď zrovna Intel není. Intelu tedy zbývají jen dvě možnosti a nad těmi, jak se zdá, již aktuálně uvažuje. Tou první je soustředit se na možnost najít klient, kteří budou vyrábět v jeho továrnách vlastní čipy a z Intelu se stane takzvaná foundry výroba. Druhou možností je pak osekat náklady tím způsobem, že naopak prodá výrobu a bude se soustředit jen na vývoj a čipy si nakonec nechá vyrobit u někoho jiného. Intel aktuálně ruší množství investic, propouští lidi a soustředí se na vymyšlení nejlepšího řešení, jak se z této situace dostat. Uvidíme, zda bude Intel podobně jako Nvidia nebo AMD pouze vymýšlet čipy, které poté vyrobí například TSMC nebo se naopak stane fabrikou, do které si budou mít možnost další společnosti zadat výrobu vlastních čipů.