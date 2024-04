Apple vyvíjí zbrusu nové speciální čipy! V budoucnu mají hrát klíčovou roli

Jestli je v něčem Apple doslova extrémně silný, pak je to vývoj jeho vlastních čipů. Ať už se bavíme o mobilních čipech řady A či počítačovo-tabletových čipech řady M, v obou případech se jedná o udavače trendů ve svém odvětví, které de facto rok co rok posouvají jeho úroveň. Nyní navíc rozjíždí Apple vývoj zbrusu nových čipů, které mají hrát v jeho budoucnosti klíčovou roli.

Podle v minulosti spolehlivého leakera vystupujícího na čínské sociální síti Weibo pod přezdívkou Phone Chip Expert zahájil Apple nedávno práce na vývoji speciálních serverových čipů s umělou inteligencí, které mají v budoucnu pohánět právě jeho AI servery, jenž budou zajišťovat na Apple produktech funkčnost věcí založených na umělé inteligenci. Vývoj má probíhat jako již tradičně ve spolupráci s TSMC, které Applu již řadu let čipy řady A a M vyrábí a které se tedy zcela určitě zhostí výroby i této novinky, podaří-li se dotáhnout ke zdárnému konci.

První serverový čip pro AI servery by měl být postaven na 3nm výrobním procesu, což by mu mělo zajistit jednak vynikající výkon, ale taktéž nízkou energetickou spotřebu. Jak výkonný pak bude ve srovnání s konkurencí můžeme sice zatím jen hádat, nicméně vzhledem k tomu, že se do jeho vývoje Apple pustil, je logické, že zde očekává velmi slušný výkonnostní skok, potažmo jinou výhodu, která mu pomůže předehnat konkurenci. Kdy přesně bychom mohli první plody této práce vidět můžeme bohužel taktéž zatím jen hádat, avšak vzhledem k důležitosti AI jako takové se nebojíme říci, že by to mohlo být podstatně dříve než si možná nyní myslíme.