Recenze MacBook Air M3: Velmi příjemný krok vpřed

Kdybyste se mě zeptali na to, který laptop je podle mě tím nejikoničtějším na světě, bez váhání bych vám odpověděl, že je to MacBook Air. Právě tento počítač se totiž těší prakticky od svého představení, kdy jej legendární spoluzakladatel Applu Steve Jobs vytáhl na Keynote z poštovní obálky, neuvěřitelné popularitě, která navíc prakticky 100% hned tak neskončí. A není se vůbec čemu divit. Po letech půstu, kdy Apple s řadou Air takříkajíc přešlapoval na místě kvůli omezením čipy od Intelu, jí totiž vrátil na výsluní pomocí čipů Apple Silicon.

Právě ty (nejen) jí zajistily skokový nárůst výkonu, ale taktéž výdrže baterie, čímž se Airy staly rázem podstatně využitelnější než tomu do té doby bylo. A přesně kvůli tomu čeká nyní svět na odhalení každé nové generace MacBooků Air skoro až se zatajeným dechem, aby si mohl následně dokonale prohlédnout, jak vypadá ideál notebooku pro méně až středně náročné uživatele v podání Applu.

Odhalení nové generace MacBooku Air si nenechal Apple utéci samozřejmě ani letos a pondělí 4. března tak skrze tiskovou zprávu světu odhalil řadu osazenou čipy Apple M3, která mi následně po pár dnech dorazila na vyzkoušení. Pohodlně se tedy usaďte a dejte se do čtení. Recenze MacBook Air M3 pohledem člověka, který jako svůj primární počítač používá dlouhé roky MacBook Air M1, je tu.

Modrá už není postrach

Nové MacBooky Air M3 si můžete pořídit ve stejných barvách jako tomu bylo u předešlé generace. Na výběr je tedy konkrétně temně inkoustová, hvězdně bílá, vesmírně šedá a stříbrná coby nejklasičtější barva této modelové řady. Mně došla na recenzi konkrétně temně inkoustová, která byla u předešlé řady doslova postrachem kvůli otiskům prstů a šmouhám, které ve velkém zachytávala, za což byl Apple následně mnoha jablíčkáři tvrdě kritizován. Tentokrát však na kritiku naštěstí není prostor.

Apple totiž nasadil u temně inkoustového modelu adonizovaný povrch, který má právě ulpívání otisků prstů zabránit, respektive tento problém snížit. Tuto vychytávku nasadil jen pro zajímavost poprvé u loni na podzim představených vesmírně černých MacBooků Pro, u kterých se osvědčila na výbornou. Když mi totiž loni na podzim vesmírně černý MacBook Pro dorazil na testy, „matlal“ se opravdu podstatně méně než jakýkoliv jiný MacBook bez adonizovaného povrchu.

A totéž mohu nyní s klidným srdcem říci i o těle tmavě inkoustového MacBooku Air M3. Nedá se sice vyloženě tvrdit, že by byl „nezapatlatelný“, jelikož nějakou tu šmouhu či otisk prstů jeho šasi přeci jen chytí a nepustí, rozhodně se však nejedná o žádný lapač skvrn, jak tomu bylo loni. Za mě tedy v tomto směru palec nahoru a velké díky do Applu. Modrý Air je totiž dle mnoha uživatelů zároveň ten nejhezčí za poslední roky a je proto super, že si jej bude možné nyní užít bez neustálého leštění.

M3 jako příjemné oživení

V podstatě jedinou zásadní novinkou, kterou letošní generace MacBooků Air přináší, je čip Apple M3. Ten si však svou premiéru odbyl již loni na podzim na noční Keynote s názvem Scary Fast a tudíž se už nyní nejedná o žádné překvapení. V základu se tedy bavíme o 3nm čipu vybaveném 8jádrovým CPU, 8jádrovým GPU a 8 GB jednotné paměti, přičemž pokud by vám základ nestačil, s počtem jader CPU nehnete, ale u GPU můžete sáhnout po 10jádrové variantě. V případě operační paměti je pak kromě 8 GB k dispozici ještě 16 GB a 24 GB. Jako již tradičně je zde ale třeba počítat s poměrně vysokým příplatkem – konkrétně 6000 Kč za 16 GB variantu a 12000 Kč za 24 GB variantu.

Apple nebyl vyloženě rozdavačný ani v rámci SSD úložiště, jelikož do stroje nasadil opět jen 256 GB modul. K dispozici je ale samozřejmě za příplatek i o poznání velkorysejších 512 GB, 1 TB a 2 TB SSD. A tím vlastně veškeré možnosti konfigurace končí – tedy, nebudeme-li počítat fakt, že lze nový Air koupit jak ve 13“, tak 15“ variantě, kterou si však lze „naložit“ ve vyšších konfiguracích stejně jako tu menší. A vzhledem k tomu, že se MacBook Air M3 od svého loňského bratříčka designově neliší, zřejmě není žádným překvapením, že i tentokrát u něj Apple spoléhá na pasivní chlazení čipu i zbytku útrob – tedy jinými slovy v něm nenajdete ochlazovací ventilátor.

V tiskové zprávě, kterou Apple novinku na začátku tohoto týdne představil, jsme se mohli dočíst, že je model s M3 oproti MacBooku Air s M1 rychlejší až o 60 %, přičemž nejrychlejší MacBook Air s Intelem ponižuje tento stroj ještě více – je totiž oproti němu až 13x rychlejší. Právě srovnání s M1 modelem mě upřímně zajímalo nejvíce, jelikož se jedná o stroj, který využívám k práci od jara 2021 prakticky nepřetržitě (vyjma chvilkových odložením kvůli recenzování jiných Maců) a tedy jej mám takříkajíc nejlépe osahaný.

Jen pro upřesnění, čip M1 je vybaven 8jádrovým CPU, 7jádrovým GPU a v základu též 8 GB RAM paměti. Je však vyroben 5nm výrobním procesem, kvůli čemuž je v porovnání s M3 méně výkonný i přes stejný počet CPU jader, ale taktéž méně úsporný. To proto, že jednotlivé tranzistory jsou na něm dál od sebe, kvůli čemuž se jich na stejnou plochu vejde ve srovnání s M3 méně, což se projevuje právě na výkonu i energetické náročnosti.

Musím říci, že na rychlost čipu M1 jsem si doposud nemohl stěžovat – tím spíš, když mám v živé paměti ještě procesory od Intelu, se kterými jsem měl tu čest jak v MacBooku Air (2016), tak prvním 16“ MacBooku Pro z roku 2019. Jeho svižnost je totiž i přesto, že si svou premiéru odbyl již na podzim 2020, opravdu skvělá a pro běžnou kancelářskou práci plně dostačuje. Tedy, přesně to jsem si myslel do chvíle, než jsem „nastartoval“ Air s M3 a začal jsem jej používat jako primární pracovní stroj. Až 60% zrychlení oproti MacBooku Air M1 je u něj totiž docela znát a to prosím pěkně i při úkonech, které se vám zdají být zcela triviální.

Na mysli mám třeba spouštění Safari, Pages, Najít, Nastavení a tak podobně, ale taktéž různé převody fotek ať už z jednoho formátu na druhý nebo z velké velikosti na menší. Ladnost, se kterou vše Air s M3 oproti Airu s M1 zvládá, je opravdu velmi příjemná. To, co vám doposud trvalo 20 sekund, nyní zvládáte za 12 a méně, což je prostě příjemné. Většinu aplikací jsem pak byl na Airu M3 schopen spustit (či naplno načíst) zhruba o 0,5 až 1 sekundu rychleji, což je taktéž příjemné.

Znovu opakuji, tyto řádky píšu jakožto dosavadní každodenní uživatel modelu s M1, takže mám tento stroj skutečně „nakoukaný“ a osahaný víc než dost. Jasně, možná si teď říkáte, že rozplývat se nad zrychlením při spuštění aplikace o 0,5 až 1 sekundu je bláznovství a že si člověk tohoto rozdílu bez přímého srovnání ani nevšimne, ale právě tyto minimalizace prodlev za mě extrémním způsobem zlepšují celkový pocit z plynulosti daného počítače. Navíc zcela narovinu, už M1 je velmi rychlý a tedy prostoru pro zlepšení tu zas tak moc není.

Nerad bych tu nicméně jen abstraktně popisoval, jak příjemně se Air s M3 oproti modelu s M1 používá. Rychlost Airu s M3 jsem proto zkusil otestovat jednak přes pár softwarů pro měření výkonu, ale taktéž přes činnost, kterou osobně praktikuji prakticky denně kvůli práci. Na mysli mám konkrétně převod fotek z formátu PNG do JPEG kvůli snížení jejich velikosti a to přes nativní řešení Applu (tedy označení souboru – dvojklik – Rychlé akce – Převést obrázek). Když člověk převádí jednotky obrázků, na rychlost si stěžovat nemusí. Jakmile však potřebuji takto upravit třeba i vyšší desítky obrázků kvůli recenzím a tak podobně, nějaký ten čas to MacBooku Air M1 zabere.

Pro test jsem si vytvořil konkrétně dvě testovací složky, kdy jedna obsahovala 20 PNG obrázků o celkové velikosti 95,3 MB a druhá pak 1000 PNG obrázků o celkové velikosti 4,06 GB. Velikost jednotlivých obrázků se pak pohybovala v rozmezí 3,8 MB až 9,4 MB. Převáděno bylo z PNG do JPEG při zachování skutečné velikosti. Časově vyšel test takto:

Model Převod 20 obrázků Převod 1000 obrázků MacBook Air M1 15,84 s 6 min 16 s MacBook Air M3 7,80 s 5 min 37 s

Jak tedy můžete sami vidět, u převodu 20 obrázků Air M3 exceloval, když byl prakticky 2x rychlejší než Air M1. Při úloze, která si žádá výkon delší dobu, však už tak velký rozdíl nebyl, což mě upřímně docela překvapilo. Zdá se, že je čip M3 poměrně rychle „přiškrcován“, aby se nepřehřál, což se projevuje právě tím, že neudrží maximální výkon déle. Přesně tak mi to ostatně připadalo i při převodu, kdy začátek byl vskutku bleskový (alespoň podle načítací linky) a já věřil, že i 1000 obrázků se podaří převést za polovinu času, ale zhruba od poloviny začal Air M3 ztrácet dech, až nakonec dopadl takto.

Další test spočíval v renderování minutového videa natočeného na iPhone 15 Pro ve 4K rozlišení a formátu ProRes v aplikaci DaVinci Resolve. Renderovalo se do H.265 s lehkou barevnou korekcí. Jen pro zajímavost, instalaci jsem spustil na obou Macích současně, přičemž i zde „nahnal“ MacBook Air M3 zhruba 10 sekund k dobru. A přesně tohle jsou za mě ty drobnosti, díky kterým máte pocit, že se jedná o stroj podstatně svižnější než je Air M1. Přes 3 roky na trhu holt někde znát být musí. Ale zpět k testování. Opět se renderovaly totožná videa, přičemž výsledek byl následující:

Model Potřebný čas k vyrenderování MacBook Air M1 19 s MacBook Air M3 18 s

Zde se tedy nebojí, říci, že rozdíl je opravdu zanedbatelný a tedy pokud na svém MacBooku potřebujete často renderovat a jste majiteli Macu s M1, pak pro vás koupě nového M3 příliš smysl nedává. Minimálně výsledek z DaVinci Resolve totiž přesvědčivý není.

Níže se pak můžete podívat na screenshoty z aplikací Geekbench 6, Blackmagic RAW Speed Test, Blackmagic Disk Speed Test a Maxon Cinebench 2024, ve kterých jsem změřil jak výkon mého modelu s M1, tak i výkon testovaného modelu s M3. Pro úplnost jen dodám, že oba Macy jsou osazeny 256 GB úložištěm a 8 GB RAM paměti, takže se skutečně liší jen čipem.

Jak můžete u testu Blackmagic Disk Speed Test vidět, rychlost disku není vůbec špatná, ba právě naopak. se mezigeneračně velmi slušně zlepšila. Když jsme totiž měřili rychlost disku po vydání MacBooku Air M2 přes stejný software se stejným nastavením, dostali na rychlosti 1397 MB/s pro zápis a 1459 MB/s pro čtení.

Zejména ve čtení je tedy rozdíl skokový. Abych však byl zcela upřímný, za dobrých 7 let, co používám MacBooky Air na kancelářskou práci – tedy na to, k čemu jsou primárně stvořené – mě nikdy nenapadlo řešit u nich rychlost disku, protože mi zkrátka nikdy nepřišlo, že bych byl právě touto věcí jakkoliv limitován. A sám tento názor určitě nemám.

RAM jako (ne)milé překvapení

Zatímco na čip M3 jako takový nemůžu říci křivého slova, ze základní operační paměti 8 GB jsem už od oznámení stroje trošku rozčarován. Nepatřím sice mezi ty uživatele, kteří neustále vykřikují, že 8 GB je v dnešní době ostuda, ale přijde mi, že čas na posun alespoň na 12 GB, když už ne na 16 GB, tu tak nějak je. Sám jsem totiž byl na M1 v poslední době mnohokrát svědkem toho, jak se právě kvůli 8 GB RAM paměti tento stroj zadýchal (konkrétně měl na pár vteřin tendence se sekat) a to i při běžné kancelářské práci, protože co si budeme povídat, tu právě já dělám.

Můj denní chleba je psát v Pages články, komunikovat s našimi partnery či čtenáři přes mail, potažmo sociální sítě, mít otevřeno několik webových oken v Safari a přes ty monitorovat zdroje informací a tak podobně. Rozhodně bych tedy neřekl, že dávám počítači jakkoliv zabrat, ba právě naopak. Jasně, občas se mi v docku nahromadí více otevřených oken včetně PDF a tak podobně, ale nikdy toho není tolik, abych měl pocit, že počítači nějak zatápím. U M1 a jeho 8 GB RAM se tak ale v poslední době skutečně dělo.

Když jsem nyní testoval Air s M3, přišlo mi, že tento čip dokáže s RAM pamětí hospodařit efektivněji a tedy její vytížení nebylo alespoň podle dat, která mi ukazuje ve stavovém řádku aplikace CleanMyMac X, tak velké jako u M1. Abych byl konkrétní, reálně jsem se pohyboval na zhruba volných 3,5 GB operační paměti, zatímco u M1 to je zhruba kolem 2,2 GB.

Zde ale musím jedním dechem dodat, že si nejsem úplně jistý, nakolik se zde může projevovat opotřebení RAM či obecně celkové opotřebení počítače jako takového a tedy reálně o kolik líp na tom vlastně M3 je. Stejně mám ale pocit, že by si v základu vyšší RAM než 8 GB zasloužil už jen proto, že by díky nim bylo zvládnutelných podstatně víc úkonů a Apple by tímto krokem uživatelům zajistil vyšší komfort. Snad tedy u M4 modelu už výš půjde.

Výdrž baterie se (papírově) nehnula ani o píď, vadí to však něčemu?

Jestli mám něco na MacBoocích Air po jejich přechodu na Apple Silicon rád, pak je to výdrž jejich baterie. Právě ta je vlastně hlavním důvodem, proč je osobně upřednostňuji před MacBooky Pro. Baterka je pro mě zkrátka víc než 120Hz displej nebo miniLED podsvícení, které právě MacBooky Pro nabízí. U Airů M3 se sice papírově mezigeneračně nic nezměnilo a stroj tak zvládá dle měření Applu stále svých krásných 18 hodin výdrže na jedno nabití, realita je však taková, že jste schopni se dostat na ještě o něco lepší hodnoty.

Já testuji stroj od středy s tím, že jsem si jej po prvotní konfiguraci plně nabil a začal jej používat bez připojení k síti a světe div se, dokázal jsem na něm pracovat ve stylu, který jsem popisoval výše, takřka 20 hodin. Za mě tedy naprostá bomba, která však samozřejmě do značné míry závisí na tom, jak jste stroj zvyklí využívat vy. Jinými slovy, pokud máte neustále jas na 100 %, neostýcháte se vysoké hlasitosti u reproduktorů a tak podobně, pak se tento váš styl využívání samozřejmě na výdrži podepíše. Já jsem zvyklý pracovat s jasem zhruba na 50 % s tím, že večer jej snižuji na podstatně menší hodnoty.

Další nové drobnosti i staré známé jistoty

V podobném duchu, jak jsem výše hodnotil výdrž MacBooku na baterii, bych mohl vlastně pokračovat i dále. Ostatně, ve výsledku ani nic jiného nezbývá. Když se totiž člověk zadívá do technických specifikací, rychle zjistí, že třeba displej si mezigeneračně rozlišením ani jasem nepolepšil, stejná je i webkamera, reprosoustava, klávesnice či portová výbava.

Apple sice nově u MacBooku Air M3 umožňuje připojit až dva externí monitory, avšak jedním dechem je třeba dodat, že to lze jen se zavřeným víkem. A jelikož šlo doposud připojit jen jeden externí monitor, avšak s otevřeným víkem, nepřinese vám tato novinka větší počet pracovních ploch, ale jen lepší rozlišení zobrazovací plochy, což mě osobně úplně ze židle nezvedá. Věřím ale, že to leckdo ocení.

Totéž pak mohu říci i o nasazení WiFi standardu WiFi 6E, který nahrazuje dosavadní WiFI 6 z MacBooků Air M1 a M2. Tento upgrade má dle slov Applu přinést až 2x rychlejší wifi připojení, ale je třeba jedním dechem dodat, že abyste si jej užili, musí vaše domácí síť taktéž podporovat WiFi 6E, což je v dnešní době upřímně vcelku nepravděpodobné. Do budoucna je ale fajn tuto možnost mít, protože je jasné, že se tento standard pomalu ale jistě ve světě rozšíří.

Z předešlých řádků ohledně zachování rozlišení displeje, portové výbavy a tak podobně může na někoho působit nový MacBook Air M3 trochu nudně. Já si ale troufám říci, že nudný v žádném případě není a to svým způsobem právě proto, že opět vsází na osvědčené prvky. Vždyť nynější Liquid Retina displej s jeho rozlišením 2560 x 1664 pixelů a jasem 500 nitů je pastvou pro oči, která dle mého valné většině uživatelů bohatě postačí.

Někdo může sice namítat, že 60Hz obnovovací frekvence už je přežitek a Apple by mohl u Airů nasadit alespoň 90Hz, když už ne plný ProMotion s jeho 120Hz, ale s tím bych upřímně tak úplně nemohl souhlasit. Člověk totiž dle mého s počítačem interaguje úplně jinak než třeba s iPhonem a zatímco tak na mém iPhonu 15 Pro si 120Hz obnovovací frekvenci nemohu vynachválit, 60Hz displej MacBooku Air M3 mě vůbec neštve. A to říkám jako člověk, který měl nedávno na recenzi 14“ MacBook Pro s M3 Max a 120Hz displejem. Pro běžnou práci dle mého zkrátka 60Hz stačí a pokud vám zrovna ne, je tu možnost sáhnout právě pro MacBoocích Pro, které vás uspokojí.

A takto bych mohl pokračovat třeba i v souvislosti s portovou výbavou, která se skládá ze dvou Thunderbolt / USB 4 portů na jedné straně a 3,5mm jack konektoru na straně druhé. Je to dostačující? Žijeme v cloudové, bezdrátové době, takže za mě ano a pokud za vás ne, nějaký ten rozšiřující USB-C hub či přímo MacBook Pro už čeká.

Zkrátka a dobře, vždy si člověk může vymyslet něco, co mu nevyhovuje, ale naštěstí je tu pak zpravidla možnost sáhnout po něčem, co jeho potřeby uspokojí. Navíc je třeba si uvědomit, že i díky nasazení takto prostorově nenáročné portové výbavy je Apple u MacBooků Air schopen nasadit tak úzké tělo, jakým se pyšní, přičemž takovýchto „ústupků“ ve prospěch něčeho jiného by šlo najít opravdu nespočet. A je super, že je Apple dokázal vyvážit s pozitivy a produktovou řadu Air díky tomu směruje přesně tím směrem, kterým jí kdysi vyslal Steve Jobs.

Resumé

Přestože toho MacBook Air M3 ve výsledku nepřináší zas až tak moc nového, osobně jej vnímám jako přesně ten počítač, na který z MacBooku Air M1 chcete přejít. Má jiný a hlavně líbivý design, nechybí mu ikonické vlastnosti řady Air ve formě výdrže a kompaktních rozměrů a díky čipu M3 nabídne majitelům Maců s M1, potažmo ještě starších rychlostní skok, který zaznamenáte doslova na každém kroku v systému či aplikaci.

Jasně, pro majitele MacBooku Air M2 přechod na model s M3 smysl takřka nedává, protože výkonnostní nárůst je tu relativně zanedbatelný, ale myslím si, že s tím Apple do vývoje M3 Airu vlastně šel. Přeci jen, počítač je typově zcela jiné zařízení než telefon a jen stěží tak lze očekávat, že by jej chtěl uživatel měnit rok co rok. Apple se tedy dle mého zaměřil u Airu M3 primárně na to, aby byl tento stroj zajímavý pro majitele MacBooků Air M1 či starších a to se mu povedlo opravdu náramně.

Vždyť i z hlediska načasování představení se vlastně bavíme o stroji, který přichází coby náhrada za MacBook Air M1 a nikoliv M2. Skvělým důkazem mohou být ostatně kondice baterie Airů M1, které jsou v provozu od prvních měsíců vydání. Sám mám kolem sebe hned 5 lidí, kteří si Air s čipem M1 koupili těsně po jeho představení, využívají jej na denní bázi k práci a v současnosti se kapacita baterie jejich Maců pohybuje mezi 80 až 88 %. Pro některé včetně mě s mými 83 % kapacity baterie je tedy nynější příchod M3 MacBooku Air svým způsobem záchranou za pět minut dvanáct, kterou moc rád využiji. Za cenu 31 990 Kč v základu se zde totiž opravdu není moc o čem bavit.

