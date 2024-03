Naše první dojmy z MacBooku Air M3: Je přesně takový, jaký Apple sliboval

Zaujal vás v pondělí představený MacBook Air M3 a přemýšlíte nad tím, že byste si jej pořídili? Výborně, pak by totiž přesně vás mohly následující řádky zajímat. Tento stroj mi již dorazil na testování a poté, co jsem jej spolu s vámi v našem unboxingu vybalil, je čas vám popsat, jaký dojem dokáže stroj udělat na uživatele „na první dobrou“ po chvíli hraní si s ním.

Ještě než se pustím do líčení mých prvních dojmů, nicméně raději ještě jednou zdůrazním, že se jedná o první dojmy z MacBooku nabyté po pár desítkách minut jeho používání. Článek je tedy založen vyloženě na tom, jak na mě jakožto na majitele MacBooku Air M1 tato novinka působí „na první dobrou“ – tedy bez nějakého komplexnějšího testování. To samozřejmě provedu také, ale až v rámci klasické recenze. Následující řádky tedy berte prosím skutečně jen jako popis pocitů, které ve mně MacBook po pár desítkách minut testování vyvolal a nedělejte z nich tedy žádné větší závěry. Na ty je skutečně čas až po recenzi.

Na test dorazil konkrétně 13″ model čipem M3 osazeným 8jádrovým CPU, 8jádrovým GPU, dále pak 8 GB RAM paměti a 256 GB úložištěm. Co se týče barvy, k dispozici mám konkrétně temně inkoustovou, kterou lze – jak již její název napovídá – popsat jako velmi tmavě modrou. Nejedná se přitom o žádnou novinku, s tímto odstínem totiž dorazil Apple již u MacBooků Air M2. Zcela stejné však „kabátky“ Airů M2 a M3 nejsou. U novinky totiž Apple nasadil anodizovaný povrch, který eliminuje ulpívání otisků prstů či různých šmouh. A musím říci, že je to opravdu znát.

Zatímco na Airy M2 se s trochou nadsázky stačilo jen špatně podívat a už na něm byly otisky prstů a šmouhy, povrch Airů M3 otiskům a jiným nečistotám odolává vcelku solidně. Jasně, ne všemu tento povrch odolá, ale když jsem zkoušel Mac brát do rukou, abych si jej co nejlépe prohlédl, a poté jej položil na stůl, rozhodně nebyl zralý na kompletní přeleštění.

Druhou a podstatně zásadnější novinkou Airu M3 je právě čip M3, který v tomto počítači nahrazuje M2 z předešlé generace. Apple ve své tiskové zprávě slibuje, že oproti Airu M1 je novinka až o 60 % rychlejší, přičemž v porovnání s nejrychlejším Inteláckým MacBookem Air je dokonce 13x rychlejší. Ačkoliv důkladnější testování mě teprve čeká a nerad bych zde tedy vynášel jakékoliv větší verdikty, musím říci, že v porovnání s MacBookem Air M1 je zrychlení skutečně znát.

Minimálně spouštění aplikací – a to jak nativních, tak stažených z App Store – je viditelně rychlejší, což je rozhodně příjemné. Díky vyšší rychlosti jsou totiž celkově příjemnější i naprosté elementární činnosti ve formě procházení systému a tak podobně. Už nyní si tedy troufám říci, že se není třeba bát toho, že byste si po přechodu z M1 na M3 zrychlení nevšimli, protože pocítit rozhodně lze. Jaký je rozdíl mezi M2 a M3 sice posoudit nemůžu, nicméně upřímně si myslím, že by toto srovnání stejně nemělo moc smysl, protože majitelé MacBooků Air M2 nejsou pro Apple cílovou skupinou pro prodej MacBooků Air M3.

Chválit bych upřímně mohl i dál, to už by se ale nejednalo o novinky, které přinesl přímo Air M3. Ten toho totiž přinesl nového velmi málo, nicméně v kombinaci s prvky, které se ukázaly u MacBooků Air M2 jako trefa do černého, to ve výsledku vlastně ani nevadí. Design je totiž stále velmi povedený, displej překrásný, zvuk velmi dobrý a skvěle jsou na tom i mikrofony.

Super je ale třeba i MagSafe 2, portová výbava či výdrž. Jak ale říkám, tohle všechno jsou věci, se kterými přišel už MacBook Air M2, takže nemá příliš smysl se nad nimi rozplývat. Právě díky jejich kombinaci s pár novinkami pro letošek mi však připadá nový MacBook Air M3 po pár desítkách minut jako naprosto perfektní stroj pro všechny, které již omrzely jejich M1 Macy či snad modely ještě starší.

