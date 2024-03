Máme MacBook Air M3 v redakci! Pojďte jej s námi rozbalit

Přestože se nové MacBooky Air M3 dostanou oficiálně do prodeje až zítra ráno, jeden kousek mi již přistál do rukou na otestování. Díky tomu si jej tak spolu s vámi mohu rozbalit v rámci našeho tradičního redakčního unboxingu. Pojďme tedy na to.

Na testování mi konkrétně dorazil 13″ MacBook Air M3 v tmavě inkoustové variantě a základní konfiguraci – tedy s 8jádrovým CPU, 8jádrovým GPU, 8 GB RAM pamětí a 256 GB úložištěm. Co se týče balení, to ve výsledku nepřekvapí zhola ničím. MacBook totiž dorazí v tradiční bílé krabici s jeho vyobrazením na horní straně víka, nápisy MacBook Air a logy Applu po bocích a nálepkou s informacemi o konfiguraci zařízení zespodu. Abyste se do krabice dostali, je nejprve třeba ze spodní strany sloupnout dvojici papírových „pečetí“, kterými Apple nahradil dříve používaný plastový obal. Jakmile tak učiníte, horní víko lze snadno sejmout a vy se tak hned dostanete k obsahu balení ve formě samotného MacBooku, MagSafe kabelu, 30W nabíjecího adaptéru a šanonu s manuály. Na proces rozbalení stroje se můžete mrknout v galerii níže. Za pár desítek minut pak na našem magazínu naleznete i první dojmy z tohoto stroje.