Apple chystá aplikaci pro prevenci cukrovky!

Že Apple vyvíjí technologii, která by dokázala neinvazivním způsobem měřit hladinu glukózy v krvi, se šušká již pěkně dlouho. Nicméně dlouho se vědělo, že výsledky nejsou zcela uspokojivé (ačkoli se šušká o funkčním prototypu). Dobrou zprávou je, že i přes počáteční neúspěchy Apple nehází flintu do žita, a technologii stále vyvíjí. Na druhou stranu Apple zkoumá tuto problematiku z vícero úhlů, což potvrzuje i Mark Gurman z Bloombergu, který ale dodává, že řešení Applu není stále ve fázi, kdy by mohlo dojít k vydání.

Nově Applem vyvíjenou aplikaci dle zdrojů testovali vybraní zaměstnanci s prediabetem, kteří po ověření svého zdravotního stavu krevními testy sledovali svou stravu a monitorovali svou hladinu cukru v krvi pomocí glukometrů. Cílem aplikace je ukázat, jak různé potraviny ovlivňují krevní cukr – například vysoký nárůst glukózy po jídle bohatém na sacharidy může uživatele motivovat raději ke zvolení jídla obsahující více bílkovin. Tento přístup by mohl pomoci mnoha lidem předejít rozvoji diabetu 2. typu. Mělo by tedy jít o jakéhosi rádce, kterak svůj zdravotní stav již nezhoršit či jak možnému rozvinutí cukrovky předejít. Může se jednat o skvělého pomocníka, nicméně zajímavější bude sledovat, zda Apple dotáhne již výše zmíněné neinvazivní měření glukózy do Apple Watch.