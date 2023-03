Apple si patentoval superodolný ohebný iPhone! Konkurence může jen tiše závidět

Zvěsti o blížícím se příchodu ohebného iPhonu kolují fanouškovským světem Applu už poměrně dlouho. A jak se podle nového patentu zdá, jsme tomuto produktu zase o krok blíže. Apple totiž pracuje na technologii, která umožní iPhonům nebo iPadům s flexibilními obrazovkami detekovat pád a okamžitě je složit, aby se minimalizovalo jejich případné poškození. Kromě skládacích zařízení se pozornost Applu zaměřuje i směrem k rolovacím obrazovkám. Každé takové řešení má za cíl prezentovat větší displej na relativně malém zařízení, ve všech případech ale do hry vstupuje větší náchylnost k poškození displeje.

Nově odhalená patentová přihláška s označením Samostahovací zobrazovací zařízení a techniky ochrany obrazovky pomocí detekce pádu popisuje způsoby ochrany takových produktů. Ať už lze zařízení složit pomocí pantu nebo obrazovku vytáhnout ze základního šasi, Apple navrhuje, aby se namísto případného jemného ohybu nebo křehkého spojení mohl displej odpojit nebo složit tak, aby byla obrazovka chráněna. Znamená to, že dojde-li k detekci pádu, zařízení patřičně zareaguje. V patentové přihlášce se uvádí, že mobilní zařízení se skládacími a rolovacími displeji mohou pomocí senzoru detekovat vertikální zrychlení a určit, zda došlo k pádu. Pakliže senzor detekuje pád, skládací zařízení se může alespoň částečně zatáhnout, aby poskytlo ochranu křehkému displeji před dopadem na zem. Pak jsou ve hře dvě možnosti, zatažení obrazovky nebo její uvolnění.

Apple má tu představu, že proces může zahrnovat například aktivaci uvolňovacího mechanismu pro kloubové spojení mezi prvním a druhým displejem elektronického zařízení, když vertikální zrychlení překročí předem stanovený práh. Taková vize by velmi dobře pasovala na skládací iPhone nebo iPad, kde by byla vlastně dvě zařízení spojená pantem. Apple dále v patentu říká, že pokud uvolnění u konkrétního zařízení není možné, mohl by se displej v reakci na pád sklopit.

Podle Applu dokonce i sklopení displeje do úhlu menšího než 180 stupňů může poskytnout určitou ochranu, protože mobilní zařízení může narážet do okrajů místo do samotného displeje. Dále se hovoří o tom, že výsuvná zařízení mohou displej zasunout, pokud jsou překročeny předem stanovené limity zrychlení. To vše samozřejmě závisí na tom, jak rychle dokáže zařízení pád zaznamenat a jaká je jeho výška. Tato patentová přihláška je připisována vynálezcům Hoon Sik Kimovi a Michaelu B. Wittenbergovi. Oba již dříve pracovali na detailech konceptu skládacího iPhonu, včetně možnosti použití ozubených pantů v něm. Dokonalé ochrany před poškozením následkem pádu se zřejmě nikdy nedočkáme, ale tyto návrhy by pomohly se skládacími a rolovacími zařízeními, která jsou přece jen křehčí než ta běžná. Je nicméně třeba stále pamatovat na to, že se jedná o patenty a tudíž je možné, že nikdy nespatří světlo světa.