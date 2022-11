Samsung: Prvním ohebným zařízením od Applu nebude iPhone

Zatímco Samsung již relativně dlouho experimentuje s ohebnými smartphony a proslýchá se, že má v plánu uvést dokonce i ohebné tablety, Apple se v tomto směru drží stále poněkud překvapivě zpátky a do odhalení podobných řešení se úplně nehrne. Práce na nich však probíhají a jak se nyní zdá, právě Samsung o nich má zřejmě mnohem více informací než by si kdekdo mohl myslet.

Že Samsung o plánech Applu leccos ví prozradily konkrétně zdroje portálu The Elec, dle kterých měli zástupci tohoto jihokorejského giganta minulý měsíc schůzku se svými dodavateli ohledně budoucího vývoje jejich spolupráce i trhu se smartphony jako takového. A právě na té mělo padnout, že Apple dle informací Samsungu v současnosti intenzivně pracuje na svém prvním ohebném zařízení s tím, že jej má uvést v roce 2024 a to nikoliv jako iPhone, jak si mnozí myslí, ale spíš jako iPad. Možnost jeho ohnutí totiž otevře Applu dveře k možnému nasazení mnohem větších úhlopříček než na jaké jsme zvyklí nyní, což nebude ve výsledku znamenat nic jiného, než skvělou kombinaci kompaktností s něčím, po čem mnozí uživatelé volají již dlouhé roky. Více informací nicméně Samsung poodhalit neměl a jelikož i my víme z dřívějška vlastně jen to, že by se měla úhlopříčka tohoto zařízení pohybovat snad až kolem 20“, budeme si muset na nálož dalších detailů počkat.