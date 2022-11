Na světě je první funkční ohebný iPhone! Podívejte se na video

Apple je jediným velkým výrobcem smartphonů, který se ještě oficiálně nevydal do světa ohebných telefonů a svým fanouškům nějaký ten koncept či přímo hotový produkt neodhalil. Co však zatím nezvládl on, to nyní předvedl jeden přední čínský youtuber, který se rozhodl první ohebný iPhone vytvořit. A výsledek je vskutku parádní, o čemž se můžete přesvědčit ve videu níže.

Čínský šikula se rozhodl konkrétně pro zkombinování komponentů iPhonu X a Motoroly Razr, byť samozřejmě leckdy výrazně upravených. Výsledkem je plně funkční iPhone s ohybem v půli jeho těla, který designově jak připomíná modely 12 či 13, tak právě i „véčkový“ Razr. Výsledek jako takový vypadá alespoň na video vskutku dobře a uživatelům konečně umožňuje lepší představu o tom, co vlastně mohou od ohebných iPhonů do budoucna čekat. Že na nich Apple pracuje se totiž proslýchá již relativně dlouho, avšak zatím s nejasným datem představení. Pokud by ale první mobilní skládačka Applu vypadala takto, zřejmě by se nikdo příliš nezlobil.