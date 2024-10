Tim Cook prodal akcie Applu za 50 milionů dolarů. Je to ale jen zlomek z těch, které vlastní

CEO společnosti Apple Tim Cook prodal dalších 223 986 akcií společnosti, které mu vynesou zhruba 50 milionů dolarů, tedy 1,15 miliardy korun. Konkrétně tyto akcie, které nyní prodal získal jako součást odměny za výkon v rámci srovnání hospodářského výkonu Applu ve srovnání s ostatními společnostmi v indexu S&P 500. Právě během října Tim Cook nejčastěji prodává akcie společnosti. Začátkem tohoto týdne získal Tim Cook dalších 219 502 akcií Applu, které mu budou uvolňovány postupně mezi lety 2027,2028 a 2029 v závislosti na výkonu společnosti.

Další akcie pak získá Tim Cook podle toho, jak se bude společnosti dařit v indexu S&P 500 v následujících dvou letech. Právě ono podmínění by navíc mohlo znamenat, že by Tim Cook měl řídit Apple minimálně do roku 2026. Počátkem dubna letošního roku vlastnil Tim Cook přes tři miliony akcií Applu v celkové hodnotě přes 500 milionů dolarů. Právě akcie tvoří největší podíl na jeho platu, který byl v roce 2023 „pouze“ 3 miliony dolarů v hotovosti, ale 47 milionů dolarů obdržel v akciích a 10,7 milionů dolarů pak v odměnách založených na výkonu společnosti a dalších 2,5 milionu dolarů pak získal jako speciální kompenzace do kterých spadá pojištění, dovolená, bezpečnostní výdaje, výdaje na leteckou dopravu a řadu dalších věcí.