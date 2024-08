400 metrů: Tolik průměrné dítě nascrolluje na displeji svého telefonu, vyzkoušejte si to také

Slovenské O2 udělalo poměrně zajímavý průzkum, při kterém zjistilo, že průměrné dítě nascrolluje na displeji svého smarphone neuvěřitelných 400 metrů za den. To je bohužel v případě některých dětí víc, než kolik za den vůbec ujdou. Právě proto vytvořilo O2 speciální web 400m.sk, kde si sami můžete vyzkoušet, co to je v praxi posunout se na displeji svého telefonu o 400 metrů. Existuje také přibližný ekvivalent toho, kolik času průměrně trvá, abyste nascrollovali 400 metrů na displeji a z něj plyne, že to je v průměru 4 hodiny a 10 minut. V rámci webu 400m.sk se dozvíte rady známých psychologů, kteří vám řeknou, jak často dítě k telefonu ideálně pouštět a dozvíte se také tipy na to, že i čas na telefonu je možné trávit rozumným způsobem jako je například učení cizích jazyků a tak podobně.

Nejzajímavější na celém webu je samozřejmě možnost vyzkoušet si, jak rychle dokážete projít oněch 400 metrů vy a jak velká vzdálenost na displeji telefonu to pocitově vlastně je. Pokud vás to zajímá a zároveň nechcete ať už vy nebo vaše děti trávit na telefonu zbytečný čas, podívejte se na 400m.sk, kde se dozvíte mnoho zajímavého k tomu, abyste se vyvarovali zbytečné ztrátě času při používání telefonu.