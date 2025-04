Slevy vrcholí! Získejte doživotní Microsoft Office Pro 2021 za 35,74 € a mnoho dalšího

Komerční sdělení: Dnes budeme hovořit o Office 2021 Pro a bezpečném způsobu, jak získat klíče Microsoft za zvýhodněnou cenu! Office 2021, představený v říjnu 2021, rozvíjí odkaz svého předchůdce o vylepšené funkce, jako je spolupráce v reálném čase a modernizované uživatelské rozhraní, dříve omezené na Microsoft 365. Vedle aplikací Word, Excel, PowerPoint a Outlook umožňuje tato verze sady Office bezpečně sdílet data pomocí aplikace Microsoft Access. Kromě toho můžete volat a posílat zprávy pomocí aplikace Skype pro firmy. Zatímco za normálních okolností by vás tento balík produktivity vyšel na 439,99 €, nyní využijte slevový kupón 62 % z výprodeje počítačových nástrojů Godeal24 a za doživotní klíč Office 2021 Pro zaplatíte pouze 35,74 €! Nižší cena než kdykoli předtím! MS Office 2021 Pro je přizpůsoben pro kompatibilitu s Windows 11 a vychází vstříc potřebám uživatelů s nejnovějším operačním systémem. Během tohoto výprodeje můžete získat Windows 11 Pro a Microsoft Office 2021 Pro Plus dohromady za pouhých 46,29 € po slevě. Vynechejte problémy a dokončete upgrade najednou. Kromě toho si můžete Windows 11 Pro odemknout také samostatně za pouhých 13,55 € (reg. cena 199 €). Prozkoumejte Copilota s umělou inteligencí, pokročilé zabezpečení, profesionální nástroje produktivity a herní funkce nové generace – ale jen do prvního dubnového týdne!

Slevy na Microsoft Office ve výši až 62 % jsou tu! (Slevový kód „SGO62„)

Upgradujte na novější Windows ještě dnes (Slevový kód “ SGO50„)

Zbytečně nepřeplácejte a pořiďte si cenově zvýhodněný balíček softwaru! (Slevový kód „SGO62„)

Množstevní slevy jsou tu pro vás

Další softwarové nástroje v akci

>>>Další softwarové nástroje v akci

Jak využít slevový kód

1. Přidejte produkt do nákupního košíku a vyplňte kód kupónu, po potvrzení klikněte na „Proceed To Checkout“!

2. V tomto kroku vyberte možnost „CWALLETCO“ a klikněte na tlačítko „Pokračovat“.

Na Godeal24 můžete ušetřit spoustu času a peněz díky zvýhodněným licencím Microsoft, ověřenému softwaru pro zabezpečení IT a dalším počítačovým nástrojům. Získejte operační systém Windows a kancelářský balík MS Office za bezkonkurenční cenu. Zažijte bezproblémové nakupování s digitálním doručením Godeal24, které vám zašle software přímo na váš e-mail během několika sekund po nákupu. Navíc díky 98% hodnocení TrustPilot Excellent a odborné technické podpoře 24/7 si můžete být jisti kvalitou kupovaného produktu.

Godeal24 garantuje nepřetržitou odbornou technickou podporu a doživotní poprodejní servis a že produkt můžete bez problémů používat!

Kontakt na Godeal24: service@godeal24.com