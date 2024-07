Apple chce naučit Vision Pro spoustu nových ovládacích gest

Ovládání headsetu Apple Vision Pro a potažmo i jeho budoucích generací bude dle všeho ještě intuitivnější. Apple se totiž evidentně nespokojí s tím, čeho je headset z hlediska ovládání schopen nyní, a tak již přemýšlí nad tím, jak jeho ovladatelnost vylepšit.

Čerstvě registrované patenty odhalují například to, že by Apple rád naučil headset rozpoznat ještě lépe pohyby hlavy, na jejichž základě by mohl vytvořit řadu nových ovládacích prvků. Konkrétně by například chtěl na základě otáčení hlavy pohybovat posuvníky pro regulaci hlasitosti, popřípadě pro nastavení úrovně jasu a tak podobně. Vše by přitom mělo být velmi intuitivní a do budoucna dost možná využitelné i pro chytré brýle, na kterých má Apple již nyní intenzivně pracovat. Obecně se pak dá očekávat, že pokud se Applu podaří naučit headset rozpoznat na základě pohybu hlavy větší množství věcí, právě na gestech hlavy vystaví řadu dalších ovládacích prvků. Přeci jen, oproti gestům rukou jsou totiž méně nápadné.