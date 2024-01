Proč jsem u iPhonu již tři roky věrný krytu Peak Design

Na své práci mám rád spoustu věcí, přičemž jednou z nich je možnost vyzkoušet si nepřeberné množství elektroniky a příslušenství k ní. Právě díky tomu se tak dostávám k výrobkům, ke kterým bych se běžně nedostal, ať už kvůli jejich ceně, nebo zkrátka proto, že mě reklamy na ně úplně nezaujaly a já bych po nich tedy „samovolně“ nesáhl, popřípadě jsem o nich vůbec nevěděl. Vcelku vtipné je pak to, že právě tyto mnou do jisté míry opomíjené produkty dokáží při testování natolik zabodovat, že je nakonec začnu využívat i v osobním životě. Jinými slovy, ač oklikou, nakonec si k nim přeci jen najdu cestu. A přesně to je i případ krytů od Peak Design, které se mi poprvé dostaly do rukou spolu s iPhonem 13 Pro Max a já si je oblíbil natolik, že jsem je následně používal i s iPhonem 14 Pro a nyní mi dělá tento kryt radost na iPhonu 15 Pro. V následujících řádcích se vám proto pokusím stručně popsat, co mě u krytů Peak Design již třetím rokem, respektive třetím modelem iPhonu drží. .

Začít nejspíš nemůžu ničím jiným než vzhledem krytu, jelikož právě design je pro valnou většinu z nás tím, hlavním kritériem při výběru tohoto příslušenství. Ačkoliv je vnímání vzhledu ryze subjektivní záležitostí, v případě krytu Peak Design se nebojím říci, že pokud se vám líbí design iPhonů, bude se vám líbit i design tohoto krytu. To proto, že u něj výrobce vsází na minimalismus, který mu jednoduše sluší. Žádné nevzhledné nápisy či agresivní křivky. Kryt je tvořen příjemně polstrovanými zády z nylonu v kombinaci s plastovým rámečkem, díky čemuž je jednak lehký, ale taktéž velmi příjemný do ruky. Super je navíc to, že nylonová záda krytu jsou mírně pogumována (či opatřena jinou protiskluzovou vrstvou), díky čemuž jsou jednak vcelku slušně voděodolná, ale hlavně sedí opravdu hezky v ruce. V té nemají absolutně tendenci klouzat a celkově se drží velmi příjemně, tedy alespoň v mém případě. Kdybych pak měl hodnotit zpracování, taktéž bych nemohl hodnotit jinak než kladně, což však vzhledem k tomu, že je Peak Design pro své kvalitní produkty vyhlášený, nejspíš nikoho nepřekvapí.

U krytu však samozřejmě nepotěší jen design, zpracování či použité materiály. Jeho velkým kladem je i podpora MagSafe v kombinaci s nasazením speciálního magneticko-mechanického zámku nebo chcete-li konektoru SlimLink. A o co že přesně se vlastně jedná? Velmi zjednodušeně řečeno o „otvor“ v krytu, do kterého je možné „nacvaknout“ pomocí vyjížděcích drážek další Peak Design příslušenství, které díky tomu vytvoří prakticky dokonale pevné spojení. Nemusíte se tedy vůbec bát toho, že by vám SlimLink příslušenství od krytu odpadlo, potažmo že by se od něj kryt odpojil a následným pádem by se telefon poškodil. Právě s ohledem na 100% spolehlivost je vám tak asi jasné, proč při popisu SlimLinku nešetřím superlativy. Když totiž ke krytu připnu třeba držák na stativ kvůli focení, cvaknu jej do držáku na řídítkách na kole či na univerzální držák upevnitelný třeba na trubku či strom, jsem si 100% jistý, že mi z něj telefon nespadne a nerozbije se, což není třeba zrovna u iPhonu 15 Pro začínajícím na na 29 990 Kč úplně špatná vyhlídka.

Fotogalerie peak design vlogger kit 15 peak design vlogger kit 14 peak design vlogger kit 13 peak design vlogger kit 12 peak design vlogger kit 11 peak design vlogger kit 10 peak design vlogger kit 9 peak design vlogger kit 1 Peak Design Universal Holder18 Peak Design Universal Holder17 Peak Design Universal Holder16 Peak Design Universal Holder15 Peak Design Universal Holder14 Peak Design Universal Holder13 Peak Design Universal Holder12 Peak Design Universal Holder11 Peak Design Universal Holder10 Peak Design Universal Holder9 Peak Design Universal Holder8 Peak Design Universal Holder7 Peak Design Universal Holder6 Peak Design Universal Holder5 Peak Design Universal Holder4 Peak Design Universal Holder3 Peak Design Universal Holder2 Peak Design Universal Holder1 Peak Design Stand Wallet LsA 17 Peak Design Stand Wallet LsA 16 Peak Design Stand Wallet LsA 15 Peak Design Stand Wallet LsA 14 Peak Design Stand Wallet LsA 13 Peak Design Stand Wallet LsA 12 Peak Design Stand Wallet LsA 11 Peak Design Stand Wallet LsA 10 Peak Design Stand Wallet LsA 9 Peak Design Stand Wallet LsA 8 Peak Design Stand Wallet LsA 7 Peak Design Stand Wallet LsA 6 Peak Design Stand Wallet LsA 5 Peak Design Stand Wallet LsA 4 Peak Design Stand Wallet LsA 3 Peak Design Stand Wallet LsA 2 Peak Design Stand Wallet LsA 1 Peak Design Mobile Tripod LsA 18 Peak Design Mobile Tripod LsA 17 Peak Design Mobile Tripod LsA 16 Peak Design Mobile Tripod LsA 15 Peak Design Mobile Tripod LsA 14 Peak Design Mobile Tripod LsA 13 Peak Design Mobile Tripod LsA 12 Peak Design Mobile Tripod LsA 11 Peak Design Mobile Tripod LsA 10 Peak Design Mobile Tripod LsA 9 Peak Design Mobile Tripod LsA 8 Peak Design Mobile Tripod LsA 7 Peak Design Mobile Tripod LsA 6 Peak Design Mobile Tripod LsA 5 Peak Design Mobile Tripod LsA 4 Peak Design Mobile Tripod LsA 3 Peak Design Mobile Tripod LsA 2 Peak Design Mobile Tripod LsA 1 Peak Design nabijecka 8 Peak Design nabijecka 7 Peak Design nabijecka 6 Peak Design nabijecka 5 Peak Design nabijecka 4 Peak Design nabijecka 3 Peak Design nabijecka 2 Peak Design nabijecka 1 Peak Design Wall Mount 13 Peak Design Wall Mount 12 Peak Design Wall Mount 11 Peak Design Wall Mount 10 Peak Design Wall Mount 9 Peak Design Wall Mount 5 Peak Design Wall Mount 4 Peak Design Wall Mount 3 Peak Design Wall Mount 2 Peak Design Wall Mount 1 Peak Design Wallet 14 Peak Design Wallet 13 Peak Design Wallet 12 Peak Design Wallet 11 Peak Design Wallet 10 Peak Design Wallet 9 Peak Design Wallet 8 Peak Design Wallet 7 Peak Design Wallet 6 Peak Design Wallet 5 Peak Design Wallet 4 Peak Design Wallet 3 Peak Design Wallet 2 Peak Design Wallet 1 Peak Design kryt LsA 15 Peak Design kryt LsA 14 Peak Design kryt LsA 13 Peak Design kryt LsA 12 Peak Design kryt LsA 11 Peak Design kryt LsA 10 Peak Design kryt LsA 9 Peak Design kryt LsA 8 Peak Design kryt LsA 7 Peak Design kryt LsA 6 Peak Design kryt LsA 5 Peak Design kryt LsA 4 Peak Design kryt LsA 3 Peak Design kryt LsA 2 Peak Design kryt LsA 1 Vstoupit do galerie

Samozřejmě je mi jasné, že SlimLink nemusí být pro každého alfou a omegou. Ostatně, i já tento „zámek“ využívám relativně sporadicky než na denní bázi. Co však denně používám, je magnetická konektor MagSafe, přičemž ani ten si u tohoto krytu nemohu vynachválit. Už u předešlých generací krytu mi přišlo, že je magnet v nich o něco málo silnější než tomu je u originálních Apple krytů a musím říci, že tuto vlastnost si kryt zachoval i ve verzi pro iPhone 15 Pro, za což jsem rád. Magnetické příslušenství totiž díky tomu drží ve spojení s krytem velmi spolehlivě. Ať už se bavíme o magnetických nabíječkách ve formě nejrůznějších stojánků či u MagSafe Wallet (mimochodem, i ty si lze koupit přímo od Peak Design, aby vám ladily s krytem), příslušenství připevněné na magnet se ani nehne, což je zcela klíčové. Přeci jen, aby mi odpadla připevněná Wallet s občankou a řidičákem, když vyrážím s přítelkyní na výlet, nákup či třeba jen procházku, to mě úplně neláká.

Z dlouhodobého hlediska mi přijde, že doplňky, které Peak Design vyrábí, dávají smysl a to z jednoho prostého důvodu – je jich skutečně mnoho a díky tomu si tak vybere každý přesně to, co potřebuje. Vyzdvihnout přitom musím i to, že se u doplňků myslí mnohdy i na úplné detaily, které však jejich využitelnost výrazně zvýší. Za zmínku stojí třeba možnost navolit si odpor u nožek kapesního MagSafe tripodu či chytře řešené vytahování karet či bankovek z MagSafe peněženek. O všech doplňcích z dílny Peak Designu se pak rozhodně sluší říci, že snesou ty nejvyšší parametry z hlediska designu i zpracování. Zkrátka a dobře, když je chytíte do ruky, tak nějak pochopíte, že se vám hned tak nerozsypou, protože jsou vyrobeny z houževnatých materiálů. Třeba výše zmíněný MagSafe tripod nebo bezdrátová nabíječka jsou z hlediska zpracování naprosto dokonalé kousky, které chcete mít na stole už jen proto, jak vypadají.

Fotogalerie #2 peak design 1 peak design 2 peak design 3 peak design 4 peak design 5 peak design 6 peak design 7 peak design 8 peak design 9 peak design 10 peak design 11 peak design 12 peak design 13 peak design 14 peak design 15 peak design 16 peak design 17 Vstoupit do galerie

Nebudu vám samozřejmě lhát. Kromě Peak Design krytu mě můžete potkat taktéž třeba s FineWoven krytem či PanzerGlass HardCase krytem na iPhonu. Právě Peak Design však používám nejčastěji, jelikož mě u něj velmi baví jeho design v kombinaci s kompatibilitou příslušenství a spolehlivostí. Díky SlimLinku totiž dokážete telefon v krytu uchytit naprosto jednoduše takřka k čemukoliv či kamkoliv, což je zkrátka super. Pokud je pro vás tedy idea maximální jednoduchosti při používání lákavá stejně jako pro mě, nebojte se Peak Design příslušenství pro smartphony vyzkoušet.

Sleva pro čtenáře

Protože jsem skutečně přesvědčen o tom, že vás bude Peak Design také bavit, podařilo se mi s naším partnerem Mobil Pohotovost domluvit příjemnou slevu na celý sortiment z dílny tohoto výrobce. Stačí, když při nákupu jakéhokoliv produktu Peak Design zadáte do pole pro slevový kód peak10 a jeho cena rázem spadne o 10 %.

Kompletní nabídku Peak Design produktů na MP naleznete zde