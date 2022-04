Recenze Peak Design Slim Wallet: Až 7 karet v bezpečí na zádech vašeho iPhonu

Oblíbili jste si v posledních letech magnetické peněženky připnutelné na záda iPhonů 12 (Pro) či 13 (Pro)? Já velmi. Asi vás proto nepřekvapí, že když nám do redakce dorazila na testy nedávno představená peněženka Peak Design Slim Wallet, neváhal jsem ani minutu a ujal jsme se jejího testování a zejména pak porovnávání s Apple MagSafe Wallet 2. generace, kterou prakticky denně používám. A jelikož mi dělá Slim Wallet společnost již relativně dlouho, nezbývá mi nic jiného než vás seznámit s tím, jaká je.

Technické specifikace, zpracování a design

Slim Wallet od Peak Design je minimalisticky zpracovaná peněženka vyrobená z odolné 100% recyklované nylonové tkaniny tmavě šedé barvy, ve které je dostupný třeba i mnou nedávno recenzovaný kryt na telefon. K zádům iPhonu se přichytává magneticky a to buď přes MagSafe, nebo přes SlimLink, což je magneticko-mechanický zámek vytvořený v Peak Design pro potřeby jeho příslušenství. Ten lze vy případě magnetického propojení popsat s trochou nadsázky jako jakýsi MagSafe na steroidech, jelikož pevnost magnetického spojení u SlimLinku je dle mého testování o poznání vyšší. Vyšší magnetismus přitom dle slov výrobce neznamená žádné riziko pro vaše platební karty, hotelové klíčové karty ani nic jiného.

Zatímco z originální Apple MagSafe Wallet se karty vysunují pomocí otvoru v ní, v případě Slim Wallet se k vysunutí karet používá vytáhnutelný “uzávěr”, který má navíc magnetickou koncovku, jenž zajistí, že se z peněženky karty 100% nedostanou. A pozor, na rozdíl od originální Wallet, do které se vejdou horko těžko tři karty, se do Slim Wallet vejde až sedm karet, což už je opravdu slušné množství. Kromě karet není samozřejmě problém nosit v peněžence třeba i papírové bankovky. Zajímají-li vás pak rozměry, ty jsou 92 x 66 x 4 mm a to při 40 gramech. V porovnání s Apple MagSafe Wallet se tedy jedná o rozměrově velmi podobný produkt, byť vzhledem ke kapacitě o něco širší.

Cena peněženky Peak Design Slim Wallet je 1290 Kč, díky slevovému kódu na konci tohoto článku ji však bude možné zakoupit levněji.

Testování

Když Apple před zhruba rokem a půl představil spolu s iPhony 12 první generaci MagSafe Wallet, přiznám se, že mě toto příslušenství nechávalo vcelku chladným, jelikož jsem v něm neviděl příliš smysl. Když jsem však o rok později dostal do ruky spolu s iPhonem 13 druhou generaci MagSafe Wallet a začal jí aktivně využívat, rázem jsem se do tohoto řešení zamiloval, jelikož platím víceméně všude přes Apple Pay, a tím pádem mi stačí mít s sebou většinu času jen občanku a řidičák. Na druhou stranu jsou však občas situace, kdy by se přeci jen nějaká ta kartička navíc či bankovka hodila a v takovém případě je už s originální koženou Wallet od Applu problém. Když do ní totiž nacpu dvě karty a bankovku, na třetí kartu v ní není místo a naopak. Asi vás proto nepřekvapí, že právě spoustu místa navíc jsem si u Slim Wallet od Peak Design užíval nejvíce. Přestože není rozměrově o tolik větší, pojme toho skutečně dost a co je hlavní – komfortně. Zatímco u originální Wallet bylo totiž mnohdy soukání složené bankovky do ní nad karty o nervy kvůli jejímu pomačkání a růžové nebylo mnohdy ani vysouvání, zde to díky vnitřnímu prostoru neplatí.

Dalším pozitivem Slim Wallet od Peak Designu je vytahovací mechanismus jejího obsahu. Zatímco originální Wallet je třeba kvůli vytahování obsahu vždy z iPhonu sundat a pomoci si otvorem na její zadní straně, u produktu od Peak Designu můžete nechat peněženku bez problému na zádech iPhonu a její obsah dostat ven zatažením za její uzávěr, který vše vysune. Super je, že uchycení peněženky na zádech iPhonu – ať už v kombinaci s MagSafe či se SlimLinkem u Peak Design krytu – je velmi pevné a nemusíte se tedy bát toho, že byste při vytahování obsahu peněženky zatáhnutím za uzávěr magnetické spojení přerušili.

Jediná věc, která mě trochu u peněženky mrzí, je absence podpory Najít, kvůli čemuž ji tak při nechtěném odpojení jednoduše nenaleznete přes stejnojmennou aplikaci. S tím logicky souvisí i absence notifikace na odpojení, která je právě na Najít závislá. Když ale vezmu v potaz to, že magnet v této peněžence je výrazně silnější než ten v originální MagSafe peněžence, obávat se nechtěného odpojení je asi vcelku zbytečné.

Resumé

Vzhledem k tomu, jak příjemně se Peak Design Slim Wallet používá, nemůže být její závěrečné hodnocení jiné než pozitivní. Jedná se totiž o skutečně skvělou magnetickou peněženku schopnou pojmout spoustu věcí, která na zádech telefonu bravurně drží a která je navíc designově skutečně povedená. Pokud se vám tedy nelíbí originální řešení od Applu či snad jen sháníte k originálu další kousek, do kterého toho budete v případě potřeby schopni schovat mnohem víc než do originálu, právě jste našli jednu z nejzajímavějších možností na trhu. Škoda jen té (ne)implementace do Najít. S tou by totiž byla Slim Wallet prakticky dokonalá.

