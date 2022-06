Recenze Peak Design Charging Car Mount: Stylová bezdrátová nabíječka do auta

Sháníte do auta bezdrátovou nabíječku a zároveň MagSafe držák v jednom? Pak by vás následující řádky mohly zaujmout. Do redakce nám totiž dorazil Charging Car Mount z dílny společnosti Peak Design, který je přesně touto kombinací. Zajímá-li vás, jaký je tento kousek v praxi, v následujících řádcích vám to prozradíme.

Technické specifikace, zpracování a design

Charging Car Mount je ve své podstatě poměrně minimalisticky řešenu bezdrátovou nabíječkou se čtvercovou základnou na “nožce” s kloubkem, která se pomocí 3M VHB pásky přilepuje k interiéru auta – konkrétně pak k palubní desce. Zajímají-li vás rozměry produktu, v případě základny je to 5,8 x 5,8 x 1,2 cm, přičemž po připočtení nožky se dostanete zhruba na 4,5 cm – samozřejmě v závislosti na poloze nebo chcete-li nasměrování nabíjecí plošky. Co se týče napájení, to je zajišťováno přibalenou 12V nabíječkou do zapalovače a USB-C/USB-C kabelem. Bohužel, ačkoliv je nabíječka konstruována primárně pro iPhony 12 a 13 kvůli MagSafe, nabíjí “jen” 7,5W namísto 15W, jak je tomu u certifikovaných kousků. Tato rychlost sice není špatná, o žádný zázrak se však na druhou stranu taktéž nejedná.

Peak Design je pověstný tím, že nešetří na výrobních materiálech, přičemž výjimku neudělal ani v případě této nabíječky. Těšit se u ní totiž můžete například na kovové tělo, díky kterému působí jednak luxusním dojmem a jednak je díky němu z logiky věci velmi odolný proti poškození například různými ťukanci a tak podobně. Co se pak týče designu, ten je ryze subjektivní záležitostí, takže si musí každý z vás sám posoudit to, zda se mu nabíječka vzhledově líbí či nikoliv. Za sebe ale musím říci, že jsem s jejím designem opravdu spokojen, protože působí nenápadným dojmem a tedy s interiérem vozů dle mého bez větších problémů splyne.

Cena nabíječky je 2190 Kč, díky slevovému kódu na konci tohoto článku ji však získáte o poznání levněji.

Fotogalerie Peak Design Mount 1 Peak Design Mount 2 Peak Design Mount 3 Peak Design Mount 4 +5 fotek Peak Design Mount 5 Peak Design Mount 6 Peak Design Mount 7 Peak Design Mount 8 Vstoupit do galerie

Testování

A jaký je nabíjecí držák v běžném životě? Musím říci, že opravdu zdařilý. Jeho síla začíná ve své podstatě už samotnou instalací, která je naprosto jednoduchou záležitostí točící se vlastně jen kolem nalepení držáku na ideální místo. Jakmile tak člověk učiní a nechá lepidlo, ať se k povrchu pořádně přichytí, máte ve výsledku vyhráno. Pak už totiž stačí jen upevnit v případě potřeby několik držáčků kabelů, aby napájecí kabel zbytečně nikde neodstával, a nabíjení či pouhé přidržování telefonu může začít.

Naprostou většinu zajímá zcela určitě primárně síla magnetického přichycení iPhonu s nabíječce. Tu jsem testoval jak s nasazeným krytem PeakDesign s integrovaným magnetem, tak i bez něj a tedy jen s magnety využitými Applem, přičemž v obou případech je pevnost magnetického spojení troufnu si říci obrovská a není tedy třeba se bát, že by telefon z držáku spadl. Důkazem může být ostatně třeba to, že jsem s iPhonem. 13 Pro Max připevněným na něm ujel stovky kilometrů po silnicích druhé a třetí třídy (tímto zdravím silničáře v Jihomoravském a Olomouckém kraji) a to bez jediného pádu, přestože se jednalo o vozovky, které si nezadají s tréninkovými prostory pro tanky. V tomto směru je tedy na držák skutečný spoleh.

Žádný problém jsem za dobu testování nezaznamenal ani s nabíjením, které se aktivuje okamžitě poté, co telefon k držáku připnete. Rychlost je pak výše zmíněných 7,5W, což v případě iPhonu 13 Pro Max znamená nabití z 0 na 100 % zhruba za tři hodiny. Ano, v autě by rychlejší nabíjení nebylo rozhodně na škodu, ale na druhou stranu je třeba si uvědomit, že se jedná o rychlejší nabíjení než přes USB-A kabel a zároveň pohodlnější nabíjení než při připojení kabelem. Osobně mi tedy tato věc tak úplně nevadí.

Co mi však naopak trochu vadí a mírně to kazí dojem z držáku jako takového je tuhost jeho kloubu, která je na můj vkus skutečně vysoká a kvůli které se tak telefon natáčí relativně stěží směrem, kterým jej člověk chce mít. Nejedná se sice o nic vyloženě extrémního, ale potěšilo by mě, kdyby byla tuhost uživatelsy upravitelná, nebo minimálně trochu menší a já si tak mohl držák natáčet lépe než tomu je nyní.

Resumé

Jak tedy Peak Design Charging Car Mount závěrem zhodnotit? Zkrátka jako povedený doplněk do auta využitelný jak pro pouhé přidržení telefonu, tak i jeho nabití s líbivým designem. Hledáte-li tedy spolehlivého parťáka na cesty, který nenaruší interiér vašeho vozu, určitě tento model zařaďte do svého výběru. Zklamaní z něj totiž rozhodně nebudete. A pokud se vám myšlenka držáku líbí, ale neoceníte bezdrátové nabíjení, lze sáhnout i po verzi bez něj, který slouží jen a pouze k přichycení telefonu v autě.

Slevový kód

Běžná cena Peak Design Charging Car Mount je 2190 Kč, díky slevovému kódu LsaPD15 jej však může 5 nejrychlejších z vás získat o 15 % levněji, tedy za 1890 Kč. Co se pak týče držáku bez nabíjení, ten stojí standardně 1190 Kč, díky slevovému kódu LsaPD15 jej však může 5 z vás získat za 990 Kč.

Peak Design Charging Car Mount lze zakoupit zde

Peak Design Car Mount lze zakoupit zde

Slevou na nabíjecí držák dnes však nekončíme, jelikož pro vás máme i slevu na všechny kryty Peak Design, které s ní designově dokonale ladí. Běžná cena krytu Peak Design Everyday Case je 1090 Kč. Díky slevovému kódu LsaPD15 jej však můžete sehnat o 15 % levněji, tedy za 925 Kč. Co se pak týče krytu Loop Case, ten běžně vychází na 1390 Kč, díky slevovému kódu však jeho cena spadne na 1190 Kč.

Kryty Peak Design můžete zakoupit zde