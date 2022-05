Recenze Peak Design Stand Wallet: Elegantní hybrid peněženky a stojánku

V dnešní recenzi se podíváme na další peněženku pro iPhony z dílny společnosti Peak Design. Řeč je konkrétně o modelu Stand Wallet, který je jakýmsi hybridem mezi peněženkou a stojánkem zabaleným do ikonického kabátku společnosti Peak Design. Jaká tedy tato horká novinka je?

Technické specifikace, zpracování a design

Stejně jako všechny ostatní mobilní doplňky od Peak Design, je i Stand Wallet minimalisticky zpracovaný produkt. Jak již zaznělo výše, jedná se konkrétně o hybrida peněženky a stojánku, který je vyroben z kombinace odolné 100% recyklované nylonové tkaniny tmavě šedé barvy a kovové kostry s nastavitelným pantem, který zajišťuje stání telefonu.

Stand Wallet je opatřen magnetickými zády, kterými jej lze přichytit buď k MagSafe iPhonům či krytům, nebo k Peak Design mobilním krytům opatřeným magneticko-mechanickým zámkem SlimLink. Super je, že se v obou případech jedná o velmi spolehlivé řešení, které je však zároveň naprosto bezpečné pro vaše platební, hotelové či jakékoliv jiné karty opatřené magnetickým proužkem. Není tedy třeba mít z jejich ukládání do peněženky jakékoliv obavy.

Fotogalerie Peak Design Stand Wallet LsA 1 Peak Design Stand Wallet LsA 2 Peak Design Stand Wallet LsA 3 Peak Design Stand Wallet LsA 4 +3 fotky Peak Design Stand Wallet LsA 5 Peak Design Stand Wallet LsA 7 Vstoupit do galerie

Zatímco originální MagSafe Wallet od Applu nedisponuje žádným uzávěrem, který by zajistil, že z ní karty nemají šanci vypadnout, v případě Stand Wallet je tomu jinak. Výrobce ji totiž opatřil magnetickým přehýbacím uzávěrem, který karty dokonale překryje a krom jejich zabezpečení proti vypadnutí jim poskytne i ochranu před náhodným poškozením ve formě například škrábanců a tak podobně. Magnetický přehyb přitom neslouží jen k zabezpečení karet, ale rovněž k jejich snadnému vytahování z peněženky. Ta totiž nedisponuje na rozdíl od originální Apple MagSafe Wallet zadním otvorem, který slouží pro vysunutí karet prstem, ale vytahovacím mechanismem založeným na zatažení právě za magnetický přehyb nebo chcete-li uzávěr, čímž je obsah peněženky vytlačen. Jakmile kartu vyjmete a vyřešíte s ní vše potřebné, stačí ji mírně zatlačit zpět do peněženky, čímž se magnetický přehyb zasune na své místo a je hotovo. A jen pro zajímavost – vzhledem k tomu, že se do peněženky vejde až 7 karet asi nikoho nepřekvapí, že se do ní vejdou i papírové bankovky.

Co se týče kovové kostry s pantem, ta je de facto tvořena “jen” dvěma pevnými deskami spojenými právě pantem, kdy jedna z desek je implementována do zad peněženky a druhá pak slouží jakožto plocha pro přichycení celého produktu k zádům telefonu. Díky pantu si pak lze nastavit libovolný náklon telefonu při poloze telefonu na výšku s tím, že se v takovém případě opírá o svůj spodní rámeček, nebo na šířku, přičemž je v tomto případě kompletně ve vzduchu a celou jeho váhu nese stojan. Jedná se tedy o skutečně univerzální řešení, které je navíc naprosto precizně zpracováno a designově dotaženo k naprosté dokonalosti. Máte-li rádi minimalismus nebo celkově designový jazyk společnosti Peak Design, budete naprosto nadšeni.

Zajímají-li vás rozměry produktu, ty jsou 9,8 x 6,6 x 0,6 cm a to při 75 gramech. V porovnání s originální Apple Wallet je tedy peněženka z hlediska šířky a výšky srovnatelná, avšak je tlustší a zároveň těžší. Jelikož se ale jedná o daň za více možností využití, jsou tyto vlastnosti naprosto pochopitelné.

Běžná cena Peak Design Stand Wallet je 1590 Kč, díky slevovému kódu níže jej však můžete sehnat o poznání levněji.

Fotogalerie #2 Peak Design Stand Wallet LsA 8 Peak Design Stand Wallet LsA 9 Peak Design Stand Wallet LsA 10 Peak Design Stand Wallet LsA 11 +2 fotky Peak Design Stand Wallet LsA 13 Vstoupit do galerie

Testování

Protože mám originální MagSafe peněženku opravdu rád a na iPhonu ji mám připnutou velmi často, tak nějak jsem měl představu, co od Peak Design Stand Wallet očekávat. Po několika týdnech testování však mohu říci, že jsem se v tomto směru tak trochu přepočítal, jelikož testovaná peněženka má očekávání v lecčem předčila. Jedním z jejích hlavních pozitiv je bezesporu velikost prostoru pro karty, který je více než velkorysý. Osobně sice 7 karet absolutně nevyužiji, jelikož jsem zvyklý platit ve velkém bezdrátově a s sebou mívám tudíž jen občanku, řidičák či kartičku pojišťovny, ale zejména v letních měsících se člověku nějaké ty drobné “po kapsách” kvůli všudypřítomným zmrzlinám či pivům zkrátka hodí. Je proto super, že do peněženky jednoduše nasoukám nějakou tu papírovou bankovku právě na tyto radosti. Ano, i do originální Wallet lze papírová bankovka nasoukat, ale v porovnání s peněženkou od Peak Design je tam na ní daleko méně místa a proto je tam její napasování relativně oříšek.

Pochvalu zaslouží dále vytahovací mechanismus karet či bankovek, extrémně pevné připojení peněženky k iPhonu (které mi upřímně přijde i silnější než v případě originálu), ale hlavně zadní opěrné rameno, díky kterému si lze telefon jednoduše opřít a například si jednoduše vyřídit FaceTime videohovor či mrknout v autě při čekání na přítelkyni v obchodě na nějaké to video na YouTube bez toho, aniž byste museli telefon držet v ruce. Jasně, přidržování telefonu v ruce není žádný nadlidský úkon, ale proč si život takto jednoduchým doplňkem neusnadnit, ne? Tím spíš, když opřením o pevný stojan zajistíte třeba při videohovorech nulové třepání obrazu. Díky poměrně širokým kovovým základnám obou “nožek” je totiž zaručena parádní stabilita. Jediné, s čím je třeba počítat, je to, že při nastavování opěrné nožky s sebou zpravidla nese odpojení peněženky od zad telefonu, jelikož tlak, který na regulaci pantu vyvinete, je větší než síla, kterou drží magnety peněženku k zádům telefonu či krytu.

Ačkoliv je Stand Wallet v mnoha směrech naprosto dokonalý produkt, je tu jedna věc, která mě u ní trochu mrzí. Na mysli mám konkrétně absenci podpory Najít, díky kterému by vám dal telefon jednak vědět v případě odpojení peněženky od MagSafe zad, ale hlavně byste měli o poslední poloze peněženky přehled právě přes aplikaci Najít. Ano, i v tomto případě se jedná svým způsobem o drobnost, ale stejně jako v předešlém případě se jedná o drobnost, která dokáže usnadnit život a není tedy od věci jí mít.

Resumé

Závěrečné hodnocení peněženky Peak Design Stand Wallet se mi píše ve své podstatě naprosto jednoduše. Jedná se totiž zkrátka o skvělou peněženku, která toho navíc nabízí z hlediska využitelnosti mnohem víc. Pokud tedy hledáte univerzální kousek příslušenství, do kterého lze skrýt své peníze či karty a zároveň si o něj opřít telefon, a který je zároveň designově nádherný. právě jste jej našli. Minimálně mě s jinou peněženkou na iPhonu přes léto nepotkáte určitě.

Slevový kód

Běžná cena peněženky Peak Design Stand Wallet je 1590 Kč, díky slevovému kódu LsaPD15 ji však může 10 nejrychlejších z vás získat o 15 % levněji, tedy za 1350 Kč.

Peak Design Stand Wallet můžete zakoupit zde

Slevou na peněženku dnes však nekončíme, jelikož pro vás máme i slevu na všechny kryty Peak Design, které s ní designově dokonale ladí. Běžná cena krytu Peak Design Everyday Case je 1090 Kč. Díky slevovému kódu LsaPD15 jej však můžete sehnat o 15 % levněji, tedy za 925 Kč. Co se pak týče krytu Loop Case, ten běžně vychází na 1390 Kč, díky slevovému kódu však jeho cena spadne na 1190 Kč.

Kryty Peak Design můžete zakoupit zde