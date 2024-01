Jak se nechat odstranit z Googlu

Pokud je o vás cokoli na internetu, pak si můžete být jisti tím, že to Google najde. Možná jste se ale dostali do situace, kdy už dál nechcete, aby vaše soukromé informace, jako je telefonní číslo, adresa, fotografie nebo cokoli dalšího bylo snadno dohledatelné pro kohokoli, kdo napíše vaše jméno do Google. Někteří mají štěstí a pokud se jmenujete Jan Novák, pak šance, že se někdo dostane přes google až k údajům o vaší konkrétní osobě je skutečně mizivá. Pokud však máte jméno, které nemá další milion lidí, je celkem snadné vás na Google najít.

Google nabízí možnost, nechat odstranit vaše osobní údaje a veškeré výsledky vyhledávání spojené s vašim jménem. Stačí přejít na odkaz vedoucí k odstranění osobního obsahu z vyhledávání Google. Zde pak již jen vyplníte formulář a počkáte, až Google odstraní výsledky vyhledávání týkající se vaší osoby. Je však potřeba si uvědomit, že Google odstraní pouze výsledky vyhledávání, údaje budou na stránkách na kterých jsou obsaženy i nadále, jen se nezobrazí ve výsledcích vyhledávání na Google.

Pokud někdo použije jiný vyhledávač nebo zná přímo adresu webu, kde jsou vaše údaje, dostane se k nim i nadále. Drtivá většina vyhledávání však pochází z Google a proto odstraněním výsledků vyhledávání z Google je v podstatě tím nejdůležitějším krokem, který můžete v ochraně svých dat učinit.