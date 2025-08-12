Zdražení iPhone 17 (Pro) je čím dál pravděpodobnější

Nadcházející generace iPhonů by podle analytika Jeffa Pua z investiční společnosti GF Securities mohla být v USA dražší než současné modely iPhone 16. Pu odhaduje, že zdražení by mohlo souviset s americkými tarify na produkty dovážené ze zemí, kde se iPhony montují. Zejména pak z Číny či Indie. Aktuálně Apple podle The Wall Street Journal platí 20% clo na iPhony dovezené z Číny. Na dovoz z Indie clo (zatím) uvaleno není. Jak se ale ukázalo v minulosti, tarify se mohou rychle měnit.
Na poslední konferenci týkající se finančních výsledků Tim Cook uvedl, že většina iPhonů prodaných ve Spojených státech v současnosti pochází z indických továren. Někteří analytici z Wall Street odhadují, že iPhone 17 (přesněji řečeno celá modelová řada) by mohl být o 50 až 100 dolarů dražší než iPhone 16. Jedná se ale o spekulaci. Pokud by k navýšení ceny došlo, Apple by podle Pua mohl situaci šikovným marketingem zmínit. A to například tak, že by zvýšil základní kapacitu úložiště u iPhonu 17 Pro ze 128 GB na 256 GB, čímž by se model srovnal s verzí Pro Max. Ať to dopadne jakkoli, je poměrně pozoruhodné, že Apple si v USA udržuje startovní cenu pro model Pro na 999 dolarech už od iPhonu X z roku 2017, a to navzdory opakovaným spekulacím o zdražení. Ve světě se pak cena mění podle kurzu domácí měny vůči dolaru.