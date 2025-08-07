iPhone 17 dostane nový kryt se speciálním vzhledem i užitečnou vychytávkou!

Spolu s představením nové generace iPhonů ve formě iPhone 17, 17 Air, 17 Pro a 17 Pro Max se samozřejmě dočkáme i nové generace oficiálních ochranných krytů pro tyto telefony. A právě na ně míří nejnovější spekulace, které naznačují, že se Apple tentokrát inspiruje u vlastního příslušenství k AirPods Pro 2. Konkrétně má jít o lanyard loop, tedy drobný výřez na uchycení poutka, který už dnes známe právě z pouzdra zmíněných sluchátek.
O přítomnosti výřezů pro poutko na chystaných pouzdrech k iPhonům 17 a 17 Pro informují dva relativně známí a hlavně na sobě nezávislí leakeři – konkrétně Majin Bu a DuanRui. Právě DuanRui na síti X zveřejnil schéma údajného oficiálního krytu pro iPhone 17 Pro, na kterém jsou viditelné dva otvory pro provlečení poutka, které jsou symetricky umístěné ve spodní části pouzdra.
S tímto tvrzením souhlasí i leaker Majin Bu, který ve svém blogovém příspěvku rovnou zveřejnil i fotky fyzických vzorků nových krytů. Ty mají nést označení Liquid Silicone a kromě podpory poutka zaujmou i designem s tzv. Liquid Glass efektem. Co přesně to znamená, zatím není jasné, ale z pohledu marketingu se zdá, že by mohlo jít o jakýsi lesklý, či snad lehce vlnitý vzhled, který má ladit s estetikou iOS 26 a jeho přepracovaným prostředím.
Fotogalerie
Je ale potřeba dodat, že i když Majin Bu označuje zveřejněné kryty jako oficiální vzorky Applu, jejich provedení (především tloušťka a zpracování) v mnohém evokuje spíš neznačkovou nebo Beats alternativu než prémiový Apple doplněk. Na druhou stranu, podobné pochyby panovaly i při úniku fotek FineWoven krytů před několika lety a jak víme, to se nakonec opravdu potvrdilo.
Otvory pro poutka navíc zapadají do širší strategie Applu, která se v posledních letech stále více přibližuje světu kompaktních fotoaparátů. iPhone už dnes nabízí vlastní Camera Control coby dedikované tlačítko pro ovládání fotoaparátu, přičemž iPhone 17 Pro (Max) by měl díky osminásobnému zoomu konkurovat i dražším kompaktům. Poutko tak dává smysl nejen jako designový prvek, ale i jako praktický doplněk při focení v terénu, kde hrozí vyklouznutí zařízení z ruky. iPhone si totiž díky němu bude možné připnout na klasické fotopopruhy.
Mimochodem, Apple má s podobným řešením zkušenosti už z dřívějška. Vždyť ještě před několika lety jeden z modelů iPodu touch obsahoval výsuvné tlačítko pro uchycení poutka, které ale pozdější generace bez náhrady odstranily. Jak to nakonec s Liquid Silicone kryty a poutkem dopadne, se dozvíme už za pár týdnů při oficiálním představení iPhonů 17. Zatím jde ale o jeden z těch úniků, který rozhodně stojí za pozornost