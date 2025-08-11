Krásně tenký a překvapivě výkonný telefon se zárukou, která potěší

Tisková zpráva: Model vivo V50 Lite míří přímo na srdce českých uživatelů, kteří hledají elegantní telefon, jenž vydrží a zároveň nabídne funkce, na které byli dosud zvyklí jen u dražších přístrojů. Kombinace štíhlého těla, nadprůměrné baterie, praktické odolnosti a dlouhodobé spolehlivosti dělá z tohoto smartphonu žhavého favorita střední třídy. A navíc přidává pětiletou jistotu ve formě prodloužené záruky na akumulátor.
Kapacita 6500 mAh v kombinaci s rychlým 90W nabíjením dává uživatelům svobodu. Telefon vydrží bez problému dva až tři dny běžného provozu. Zvládne až 27 hodin videa nebo 14 hodin navigace. A pokud se přeci jen vybije, díky funkci Zero-Power SuperFast Startup se znovu zapne do tří vteřin po připojení nabíječky.
Záruka kapacity baterie na 5 let, tedy 1700 nabíjecích cyklů s minimálně 80% výdrží, je v této cenové hladině výjimečná. Navíc umělá inteligence neustále optimalizuje spotřebu, například během spánku nebo při minimálním využití.
Tenký profil, elegantní linie a pevné tělo
Navzdory obří baterii zůstává tělo telefonu tenké jen 7,99 mm, což z něj dělá jeden z nejštíhlejších modelů ve své třídě. Design je čistý a nadčasový – decentní Titanium Gold, sofistikovaný Phantom Black s fialovým nádechem, nebo zářivý Fantasy Purple s jemnými odlesky si snadno získají své publikum.
Kromě vzhledu potěší i odolnost IP65, která znamená zvýšenou ochranu proti prachu a vodě. Displej AMOLED o velikosti 6,77″ má obnovovací frekvenci 120 Hz a maximální jas až 1800 nitů, který je ideální pro letní slunečné dny i noční scrollování. Navíc je chráněný tvrzeným sklem Shield Glass a konstrukce získala pětihvězdičkový rating SGS za nárazuvzdornost.
Nabušená výbava
V50 Lite není jen o designu a výdrži. V jeho výbavě najdeme 50Mpx hlavní fotoaparát, který obstojí i při zhoršeném světle, 8Mpx ultraširoký objektiv pro skupinové snímky nebo krajiny a kvalitní 32Mpx selfie kameru. Výsledkem jsou ostré a barevně věrné snímky.
Telefon pohání buď Snapdragon 685 (4G varianta) nebo MediaTek Dimensity 6300 (5G model), oba s 6nm architekturou, která klade důraz na plynulost a efektivitu. Interní paměť činí 256 GB, což je v této třídě skvělé číslo, a navíc ji lze rozšířit microSD kartou.
4G verzi modelu vivo V50 Lite pořídíte za 6 299 Kč. Uživatelé, kteří dávají přednost rychlému 5G připojení, mohou sáhnout po modelu s čipsetem Dimensity 6300 za 7 299 Kč.