Kombinace stylu, odolnosti a výdrže v těle tenkém jako pírko

Komerční sdělení: Na první pohled zaujme svou elegancí, při používání vás překvapí výdrží a technickou výbavou, a dlouhodobě potěší svou spolehlivostí. vivo V50 Lite přináší do střední třídy telefon, který si na nic nehraje – jednoduše funguje tak, jak má. A ještě u toho dobře vypadá.
Jedním z hlavních taháků modelu V50 Lite je jeho neobvyklá tenkost, a to pouhých 7,99 mm. I přes ultraštíhlý profil se podařilo vměstnat vše potřebné a ještě něco navíc. Kovový rám a sklo Shield Glass zajišťují pevnost a příjemný pocit v ruce, zatímco jemné barvy jako Titanium Gold, Phantom Black a Fantasy Purple dávají na výběr mezi decentností a odvahou.
Telefon je navržen tak, aby ladil s každodenním životem, ať už jste v kanceláři, na festivalu nebo u vody. Certifikace IP65 zajišťuje, že se nezalekne ani dešťových kapek, ani prachového prostředí.
Baterie, která vás nenechá na holičkách
Navzdory subtilní konstrukci ukrývá vivo V50 Lite masivní baterii o kapacitě 6500 mAh. Ta zvládne až 27 hodin videa, 14 hodin navigace nebo klidně dva dny běžného provozu. A když energie dojde? Rychlé 90W nabíjení vrátí telefon zpět do hry během pár desítek minut.
Kromě výkonu však potěší i důraz na dlouhověkost. Vivo garantuje, že baterie si i po 1700 úplných cyklech udrží minimálně 80 % své původní kapacity. To odpovídá přibližně pěti letům běžného používání. A pokud se telefon přece jen vybije na nulu, funkce SuperFast Startup ho během tří vteřin po připojení oživí.
Obraz i výkon na úrovni
6,77″ AMOLED panel s 120Hz obnovovací frekvencí a jasem až 1800 nitů je opravdovým zážitkem. Ochrana zraku, plynulé animace i živé barvy posouvají multimediální zážitek na scela novou úroveň.
Uvnitř telefonu se ukrývá buď Snapdragon 685 (4G model), nebo MediaTek Dimensity 6300 (5G verze) – oba čipy zajišťují svižný provoz a bezproblémový multitasking. 256 GB interní paměti poskytne dostatek prostoru pro fotografie, videa i aplikace, a pokud by nestačilo, nechybí ani podpora microSD karet.
Ať už fotíte detailní záběry, přátele na výletě nebo městskou krajinu, V50 Lite má co nabídnout. Hlavní 50Mpx snímač dokáže vykouzlit ostré a barevně věrné snímky i za horších světelných podmínek. 8Mpx ultraširoký objektiv s 120° zorným polem zachytí celou scénu bez zkreslení. A 32Mpx selfie kamera se postará o perfektní autoportréty na první pokus.
4G verzi modelu vivo V50 Lite pořídíte za 6 299 Kč. Uživatelé, kteří dávají přednost rychlému 5G připojení, mohou sáhnout po modelu s čipsetem Dimensity 6300 za 7 299 Kč.
Diskuze k článku
Diskuze není pro tenhle článek otevřena.