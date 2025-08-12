Apple chystá Siri revoluci! App Intents a nový systém ovládání aplikací dorazí už na jaře

Podle informací Bloombergu od Marka Gurmana má Apple v plánu na jaře 2026 spustit zcela nové App Intents rozhraní a zároveň dlouho slibovanou přepracovanou Siri. Tyto funkce měly původně dorazit už v rámci cyklu iOS 18, ale kvůli technickým zpožděním se jejich vydání odložilo. Nyní se očekává, že debutují s aktualizacemi iOS 26.4, iPadOS 26.4 a macOS 26.4.
Co jsou App Intents?
App Intents mají přinést možnost, aby Siri dokázala provádět konkrétní akce přímo v aplikacích – například upravit a odeslat fotografii, napsat komentář na Instagramu, přidat položku do košíku v e-shopu nebo se přihlásit do služby bez dotyku obrazovky. Apple tím chce naplnit svou vizi hlasového asistenta, který skutečně „pracuje za vás“ a ovládá aplikace stejně přesně jako vy sami.
Funkce má být úzce propojena s Apple Intelligence, což umožní lepší pochopení kontextu, práci s obsahem na obrazovce a hlubší kontrolu nad jednotlivými aplikacemi.
Výzvy a omezení
Přestože Apple hlásí pokrok, uvnitř firmy panují obavy ohledně přesnosti a spolehlivosti. Inženýři se snaží zajistit, aby systém fungoval s dostatečným počtem aplikací a zvládal i situace, kde je preciznost naprosto zásadní – například u bankovních a zdravotních aplikací. Zvažuje se proto omezení nebo úplné vyloučení těchto kategorií při spuštění.
Fotogalerie
Apple aktuálně spolupracuje s řadou velkých firem na rozsáhlém testování, aby minimalizoval riziko chyb při ostrém provozu. I tak se očekává, že při jarním uvedení nebude funkce dostupná globálně, ale bude se postupně rozšiřovat.
Velká sázka na úspěch
Apple má na tomto projektu hodně co ztratit. Siri má dlouhodobě špatnou pověst a jakýkoli závažný omyl při spuštění by mohl výrazně poškodit snahu Applu konkurovat v oblasti AI. Naopak, úspěšné uvedení by mohlo znamenat zásadní obrat a posunout Siri na úroveň, kterou Apple slibuje už více než deset let.
Pokud vše půjde podle plánu, příští jaro se uživatelé dočkají asistenta, který dokáže reálně šetřit čas a plnit úkoly napříč aplikacemi – a to jen pomocí hlasu.