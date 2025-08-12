Zavřít reklamu

V macOS Tahoe přibylo 15 nových spořičů, nastavit si je můžete i jako tapetu

Vše o Apple
Amaya Tomanová
0

Nový operační systém macOS Tahoe přináší mimo jiné také 15 nových leteckých spořičů obrazovky – záběry z celého světa mohou uživatelé nastavit nejen jako spořič obrazovky, ale také jako působivou tapetu.

Mohlo by vás zajímat

Apple s příchodem svého operačního systému macOS Tahoe potěší milovníky estetiky a přírody – do systému totiž nově přibylo hned 15 zbrusu nových „Aerial“ spořičů obrazovky, které vás vezmou na vizuální cestu napříč přírodními scenériemi z celého světa. Nové spořiče, na které upozornil Dylan McDonald, nabízí plynulé panoramatické záběry hor, pobřeží, pouští, lesů i dalších unikátních lokalit. Stejně jako u předchozích leteckých animací se jedná o vysoce kvalitní videozáznamy, které působí uklidňujícím dojmem a zároveň dokáží dodat vašemu Macu nádech luxusu.

macOS Tahoe sporice 1 macOS Tahoe sporice 1
macOS Tahoe sporice 2 macOS Tahoe sporice 2
macOS Tahoe sporice 3 macOS Tahoe sporice 3
macOS Tahoe sporice 4 macOS Tahoe sporice 4
macOS Tahoe sporice 5 macOS Tahoe sporice 5
macOS Tahoe sporice 6 macOS Tahoe sporice 6
macOS Tahoe sporice 7 macOS Tahoe sporice 7
macOS Tahoe sporice 8 macOS Tahoe sporice 8
macOS Tahoe sporice 9 macOS Tahoe sporice 9
macOS Tahoe sporice 10 macOS Tahoe sporice 10
macOS Tahoe sporice 11 macOS Tahoe sporice 11
macOS Tahoe sporice 12 macOS Tahoe sporice 12
macOS Tahoe sporice 13 macOS Tahoe sporice 13
macOS Tahoe sporice 14 macOS Tahoe sporice 14
Tea Gardens Mist Large Tea-Gardens-Mist-Large
Vstoupit do galerie

Velkou výhodou je, že každý spořič obrazovky lze zároveň nastavit i jako statickou tapetu. Uživatelé si tak mohou vybrat, zda chtějí sledovat dynamický pohyb kamery, nebo si raději vychutnají jeden vybraný moment v podobě pozadí plochy. Pro prohlédnutí všech dostupných spořičů na macOS Tahoe stačí otevřít Nastavení systému, přejít do sekce Plocha a spořič a kliknout na tlačítko, určené pro nastavení spořiče obrazovky. Tam si můžete projít kompletní nabídku, podívat se na ukázky a okamžitě nastavit svůj nový oblíbený vizuál.

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.