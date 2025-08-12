V macOS Tahoe přibylo 15 nových spořičů, nastavit si je můžete i jako tapetu

Nový operační systém macOS Tahoe přináší mimo jiné také 15 nových leteckých spořičů obrazovky – záběry z celého světa mohou uživatelé nastavit nejen jako spořič obrazovky, ale také jako působivou tapetu.
Apple s příchodem svého operačního systému macOS Tahoe potěší milovníky estetiky a přírody – do systému totiž nově přibylo hned 15 zbrusu nových „Aerial“ spořičů obrazovky, které vás vezmou na vizuální cestu napříč přírodními scenériemi z celého světa. Nové spořiče, na které upozornil Dylan McDonald, nabízí plynulé panoramatické záběry hor, pobřeží, pouští, lesů i dalších unikátních lokalit. Stejně jako u předchozích leteckých animací se jedná o vysoce kvalitní videozáznamy, které působí uklidňujícím dojmem a zároveň dokáží dodat vašemu Macu nádech luxusu.
Fotogalerie
Velkou výhodou je, že každý spořič obrazovky lze zároveň nastavit i jako statickou tapetu. Uživatelé si tak mohou vybrat, zda chtějí sledovat dynamický pohyb kamery, nebo si raději vychutnají jeden vybraný moment v podobě pozadí plochy. Pro prohlédnutí všech dostupných spořičů na macOS Tahoe stačí otevřít Nastavení systému, přejít do sekce Plocha a spořič a kliknout na tlačítko, určené pro nastavení spořiče obrazovky. Tam si můžete projít kompletní nabídku, podívat se na ukázky a okamžitě nastavit svůj nový oblíbený vizuál.