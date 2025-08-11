Zavřít reklamu

Hasselblad X2D II: Datum představení, technické specifikace a vzhled

Jiří Filip
Milovní fotografování, jásejte! Hasselblad totiž podle spousty uniklých informací z posledních dnů chystá velkolepé představení nového modelu. V plán je konkrétně brzké odhalení modelu Hasselblad X2D II, přičemž fotoaparát by se měl světu poprvé oficiálně ukázat 26. srpna 2025 a podle uniklých specifikací půjde o lahůdku pro každého fotografa, který chce to nejlepší. 

Hasselblad X2D II specifikace

Těšit se můžeme na 100Mpx CMOS senzor16bitovou hloubkou barev15 EV dynamického rozsahu, vestavěný 1TB SSD i slot pro CFexpress Type B. Novinkou je také LiDAR ostření, 5osá 8EV stabilizace a přepracované ovládání s joystickem a programovatelným tlačítkem. Hasselblad navíc slibuje vylepšený LCD displej, rychlejší menu a nový procesor, takže by X2D II měl být nejen krásný, ale i rychlý. Pokud se vše potvrdí, konkurence bude mít pořádně horké léto.

Hasselblad X2D II vzhled

Že se představení novinky blíží potvrzuje mimo jiné i to, že si ji už výrobce certifikoval u amerického certifikačního úřadu FCC. Díky tomu si tak můžeme fotoaparát prohlédnout se vším všudy. 

