Leica představila LUX Grip pro iPhone, který navodí pocit focení na skutečný fotoaparát

Legendární společnost Leica právě představila Leica LUX Grip, pomocí kterého posunete fotografování na iPhone na další úroveň. Leica zdůrazňuje, že vytvoření perfektní fotografie vyžaduje ideální podmínky. Přesný okamžik stisknutí spouště a pocit jistoty při komponování snímku. Leica LUX Grip propůjčí vašemu smartphonu přesně to, co pro vytvoření skvělé fotografie potřebujete. Budete díky němu ovládat svůj iPhone stejně, jako skutečný fotoaparát. Ať už fotíte spontánní momenty ebo složitá zátiší, intuitivní ovládání vám vždy přinese plnou kontrolu nad tím, co právě děláte. Lux Grip přináší filozofii designu Leica do světa iPhone. zatím co mechanická spoušť funguje vlemi přesně a snadno, dvojice dvou programovatelných tlačítek nabízí nekonečné možnosti pro kreativní kompozici snímků. Grip je kompatibilní se všemi iPhony, které mají MagSafe a díky USB-C je plně nabitý a připravený na pořízení 1000 snímků během dvou hodin.

Aplikace Leica LUX přináší to, co fotografování chytrými telefony dlouho chybělo. Skutečnou tvůrčí svobodu. Namísto použití standardních filtrů můžete zdůraznit vlastní pohled na věc a využít legendární efekty objektivů Leica jako jsou Summilux-M nebo Noctilux-M. díky plné kontrole nad expozicí, ISO a rychlostí závěrky, stejně jako nad vším ostatním máte vše, co potřebujete k vytvoření skvělých snímků. Stejně jako pro samotné fotoaparáty, i pro LUX Grip přináší Leica také stylovou koženou taštičku v koňakové barvě, která nabízí prémiovou kůži a dokonalé zpracování. V pouzdru je pak místo také pro AirTag, který zde má speciální kapsičku, aby se zvýšila bezpečnost. Leica chce za tuto vychytávku 329$, což je celkem dost pro běžné uživatele iPhone, ale nic překvapivého pro majitele fotoaparátů Leica.