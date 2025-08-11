Zavřít reklamu

MacBook Air s čipem M1 za 11 490 Kč? Na Mobil Pohotovosti je teď ideální šance na skvělý školní stroj

Tiskové zprávy
Jiří Filip
Komerční sdělení: Prázdniny už se překlopily do své druhé poloviny a s tím přichází i čas začít přemýšlet nad tím, co si připravit na nový školní rok. Pokud hledáte opravdu kvalitní, spolehlivý a zároveň cenově dostupný notebook, který zvládne jak výuku, tak volnočasové aktivity, máme pro vás tip, který se jen tak nevidí.

Na Mobil Pohotovosti se totiž nyní objevil MacBook Air s čipem M1 za naprosto bezkonkurenčních 11 490 Kč. Ano, jedná se o použitý kus, ale s plnohodnotnou zárukou 12 měsíců, takže o spolehlivost mít obavy rozhodně nemusíte. A hlavně – i když má už pár let za sebou, je to pořád neuvěřitelně výkonný stroj, který zvládne víc, než byste čekali.

Apple při představení M1 před pár lety způsobil doslova revoluci a MacBook Air M1 byl její vlajkovou lodí. Díky vlastnímu čipu Apple Silicon nabídne i dnes rychlost a plynulost, která bohatě stačí nejen na školní práci, ale i na střih videí, úpravy fotek nebo náročnější multitasking. Navíc si stále drží svou ikonickou výhodu – naprosto tichý provoz bez větráčku a extrémní výdrž baterie, která bez problému zvládne celý den mimo zásuvku. To vše je zabaleno do elegantního hliníkového těla, které je tenké, lehké a stále působí moderně. Díky tomu se snadno vejde do každého batohu a klidně ho můžete mít s sebou celý den, aniž by vás tížil.

Za cenu lehce přes jedenáct tisíc korun tak dostanete kompletní balíček, který vám (nebo vašim dětem) může sloužit klidně další roky. A to nejen na školní úkoly, ale i na zábavu, tvorbu a všechno mezi tím.

Pokud tedy hledáte ideální notebook do školy za super cenu, s legendární výdrží a výkonem, který neurazí ani v roce 2025, MacBook Air M1 z Mobil Pohotovosti je přesně tím, co hledáte. Ale pozor – vzhledem k ceně a povaze nabídky nepůjde o neomezené množství kusů. Takže kdo dřív přijde… ten si nový školní rok užije o dost stylověji.

MacBook Air M1 za super cenu koupíte zde

.