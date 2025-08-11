Perseidy 2025: Jak je co nejlépe nafotit na smartphone

Je tu polovina srpna a s ní i tradiční průlet Perseid. A jelikož v těchto dnech jejich průlet vrcholí, určitě není od věci udělat si jasno v tom, jak je fotit na smartphone. Tuto krásnou podívanou si totiž bude chtít pravděpodobně zaznamenat skoro každý.
Co jsou to Perseidy?
Ještě před tím, než se vrhneme na samotné tipy, tak byste rozhodně měli vědět, co to vlastě jdete fotit. Perseidy jsou kometární meteorický roj, který vznikl z pozůstatků komety 109P/Swift-Tuttle. Roj můžeme na obloze pozorovat každoročně od 17. července do 24. srpna, přičemž nejvíce můžeme Perseidy sledovat mezi 11. a 13. srpnem. V 90. letech jsme mohli na obloze pozorovat až 300 meteorů za hodinu, každým rokem se však ale tento počet zmenšuje. Letos se můžeme těšit na maximální počet 100 meteorů za hodinu.
Uvolněte místo v úložišti
Ještě před tím, než se vrhnete na samotné focení, tak věnujte pozornost úložišti vašeho iPhonu. Rozhodně totiž nechcete po vyfocení pár fotek řešit, že v úložišti došlo místo. Pokud chcete zjistit, jak na tom vaše úložiště je, tak se přesuňte do Nastavení -> Obecné -> Úložiště: iPhone, kde už se nachází graf využití úložiště, společně s informacemi o tom, jaké aplikace úložiště nejvíce využívají. Pokud chcete uvolnit místo v úložišti, tak zde klepněte na určitou aplikaci a smažte její data, popřípadě promažte nějaké staré fotografie a videa v rámci aplikace Fotky. Další tipy pro uvolnění místa v úložišti najdete ve článku, které přikládám níže.
Vypněte upozornění a sociální sítě
To poslední, co při focení chcete je, aby vás někdo vyrušil. V tomto případě se hodí deaktivovat veškerá upozornění, popřípadě alespoň upozornění na sociálních sítích. Jednoduše můžete upozornění deaktivovat aktiavcí režimu nerušit v ovládacím panelu, nastavení oznámení poté najdete v Nastavení -> Oznámení, kde stačí rozkliknout určitou aplikaci a zvolit, jakým způsobem se (ne)budou oznámení zobrazovat.
Pozor na světlo z města
Při focení jakéhokoliv objektu na obloze je nutné, abyste se dostatečně vzdálili od světla, které produkují města či vesnice – tímto totiž vzniká tzv. světelný ruch. Ten osvítí oblohu, čímž dochází k tomu, že objekt nelze tolik vidět. Buď se tedy z města vzdalte co možná nejdál to půjde, ideálně na nějakou louku, anebo se otočte tak, ať je město zády k vám. Takto docílíte toho, že obloha nebude osvícená světelným ruchem a vy tak budete schopni lépe zaostřit. Samozřejmě berte v potaz také počasí – pokud je zataženo, tak nemá cenu někam chodit. Doma zůstaňte i v případě bouřky, kdy si navíc zahráváte s tím, že do vás může udeřit blesk.
Stativ a sluchátka jsou povinnost
Při focení jakéhokoliv objektu na obloze je nutné, aby vaše zařízení bylo v co možná největším klidu, tedy aby se nějakým způsobem netřáslo. I přesto, že všechny novější iPhony disponují funkcí OIS, tedy optickou stabilizací obrazu, která dokáže určité otřesy pohltit, tak se nejedná o nic extra. K roztřesení zařízení navíc dochází i v případě, že stisknete spoušť fotoaparátu. V tomto případě existuje jeden fígl, pomocí kterého můžete fotit bez nutnosti toho, abyste se dotkli samotného zařízení – stačí vám sluchátka s ovladačem, ideálně EarPods. Pokud je k vašemu zařízení připojíte a otevřete aplikaci Fotoaparát, tak můžete fotit stisknutím tlačítek pro ovládání hlasitosti na sluchátkách. Pokud vlastníte Apple Watch, tak můžete využít aplikaci Ovladač fotoaparátu, pomocí které lze taktéž stisknout spoušť na dálku.
Zároveň je víceméně povinnost, abyste vlastnili stativ či tzv. trojnožku. Pomocí stativu docílíte toho, že se vaše zařízení opět ani nepohne a zůstane na svém místě, a to i při focení. Pokud byste prováděli focení z ruky, tak by se na výslednou fotografii mohlo podepsat třesení rukou, popřípadě povětrnostní podmínky a další aspekty, kvůli kterým telefon v roce nehybně jednoduše neudržíte. Pokud tedy zkombinujete stativ a sluchátka s ovladačem, tak máte prakticky vyhráno.
Správné nastavení fotoaparátu
V App Storu jsou k dispozici různé aplikace, které dokáží nahradit nativní aplikaci Fotoaparát. Osobně jsem však nikdy neměl potřebu nativní Fotoaparát vyměnit za jinou aplikaci. Co se týče nastavení fotoaparátu, tak je nutné, abyste vypnuli AE/AF. To uděláte podobně jako kdybyste chtěli zaostřit na nějaký objekt – v tomto případě je ale nutné prst na displeji podržet po dobu pár sekund, dokud se v horní části nezobrazí AE/AF VYPNUTO. Poté je nutné, abyste snížili expozici Fotoaparátu. Toho docílíte tak, že přejedete prstem shora dolů, čímž dojde ke ztmavení obrazovky. Expozici snižte tak moc, abyste se zbavili případného světelného ruchu, zároveň je samozřejmě nutné, abyste obraz neztmavili příliš, aby šlo na fotografii vůbec něco vidět.
Využití časosběru
Při focení Perseid můžete využít také časosběr, chcete-li time-lapse. Jedná se o záběr složený z fotografií, které se fotí po několika sekundách. Aby byl výsledek dobrý, tak potřebujete alespoň několik desítek minut času. Čím delší okno si vyhradíte, tím delší časosběr bude. K časosběru se dostanete v rámci aplikace Fotoaparát, kde se stačí na Časosběr ve spodní části aplikace přesunout. Pokud chcete časosběr využít, tak už je v tomto případě doopravdy nutné využití stativu a neobejdete se bez něj. Zároveň je vhodné na focení s sebou vzít powerbanku, kterou před spuštěním časosběru k zařízení připojte. Časosběr je totiž vcelku náročný, a tak by mohlo dojít k vybití iPhonu.
Závěr
Na závěr je nutné podotknout, že i při dodržení všech těchto tipů nemusí být výsledná fotografie úplně ideální. Pořád je třeba počítat s tím, že je iPhone chytrý telefon a nikoliv zrcadlovka. Nejnovější iPhony mají sice k dispozici velmi kvalitní objektivy, stále však ale nestačí na to, abyste s nimi fotili ve tmě. Při focení Perseid zároveň nezapomeňte deaktivovat noční režim, který je v tomto případě nechtěný. Pokud chcete mít jistotu perfektních fotografií, tak je nutné, abyste si tedy pořídili kvalitní zrcadlový fotoaparát. Osobně se mi pro focení jako nejlogičtější možnost jeví využití časosběru. O iPhone už se totiž nemusíte vůbec starat a necháte ho dělat svou práci, mezitím co Perseidy sledujete i na vlastní oči, například se svou drahou polovičkou.