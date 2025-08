Film Džob vznikl kompletně na iPhone 16! Nyní Jiří Mádl coby Kolman prozradil, jaké to bylo

Je tomu jen pár dní, co do tuzemských kin vtrhl nový film režiséra Tomáše Vorla s názvem Džob coby zakončení trilogie vyprávějící o dvojici kamarádů a jejich strastech a slastech dospívání a následné dospělosti ve světě graffiti. Nechme teď stranou ději či to, zda se jedná či naopak nejedná o povedený počin, jelikož vzhledem k nedávné premiéře je jasné, že se na něj stále ještě spousty lidí chystají do kin a proto by byla škoda s předstihem naznačit děj, popřípadě zničit jejich očekávání. Tím spíš, když je Džob zajímavý třeba i pro to, že byl kompletně natočen na iPhone 16. Právě tím se režisér Vorel v mnoha rozhovorech pochlubil a nyní na jeho slova do jisté míry navázal i jeden z hlavních představitelů, konkrétně Jiří Mádl hrající Michala Kolmana.

Představitele Kolmana vyzpovídal konkrétně Express.cz, který se ho u příležitosti premiéry zeptal na to, jaké pro něj vlastně natáčení na iPhone bylo z pozice herce. A zatímco Vorel si natáčení na telefon pochvaloval, jelikož dle jeho slov umožnil to, co s kamerou jednoduše dělat nelze, Mádl z použitého iPhone nadšený nebyl. „Bylo to strašné. Tahle část byla pro mě příšerná. Když mě točí velká kamera, mám pocit, že mám pozornost a něco se ve mně vybudí. Ale tady? Ten mobil je taková malá věcička, mám pocit, že mě nevnímá. Takže pro mě to bylo těžké.,“ řekl konkrétně pro portál express.cz s tím, že na konto budoucnosti mobilního natáčení dodal: „ Můj dojem je, že to nikdy nebude jen telefon. Vždycky to bude telefon s přidanou optikou, se stabilizací. A to už je vlastně zase kamera.“

Jak tedy můžete sami vidět, zatímco tvůrcům může být natáčení na iPhone do značné míry příjemné, jelikož jim usnadní práci, herci mohou tento přerod vnímat negativně a proto je otázkou, zda právě jejich vnímání kamerové techniky nemůže do budoucna větší nástup iPhonů do pozice kamer ohrozit. Nutno však uznat, že po technické stránce jsou nyní iPhony skutečně na tak vysoké úrovni, že kamery dokáží zastoupit vskutku bravurně. My již na Džobu byli a upřímně řečeno, kdyby člověk nevěděl, že je film natáčen na iPhone (a zároveň když alespoň trochu zná styl režiséra Vorla), asi by jej to ani nenapadlo.