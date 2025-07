Český film Džob míří do kin. Natočil se celý na iPhone!

Již 31. července míří do kin velmi očekávaný český film Džob, který završuje trilogii započatou fenomenálním Gymplem a následovanou Vejškou. A pro fanoušky Applu může být Džob ještě o něco zajímavější – režisér Jiří Vorel starší se totiž při natáčení rozhodl spolehnout na iPhone coby hlavní kameru.

Jedná se další důkaz toho, jak daleko se Apple se svými fotosoustavami posunul. Vorel tak jasně ukazuje, že iPhone dnes není jen běžný telefon, ale klidně i nástroj, na který lze natočit celovečerní film určený pro kina. Mít tak v kapse profesionální kameru zní najednou o dost reálněji – tím spíš, když si člověk uvědomí, kde se běžně pohybují ceny profesionálních filmových kamer.

Nutno dodat, že Vorel rozhodně není prvním filmařem, který se na iPhone spolehl. V posledních letech vznikla na jablečný telefon celá řada snímků, přičemž tím nejvýraznějším z poslední doby je bezesporu 28 let poté – volné pokračování slavného filmu 28 dní poté, který se opět točí kolem zombie apokalypsy. Pokud vás tedy Džob láká, možná si v kině vzpomenete, že to, co sledujete, vzniklo na iPhone. A pokud byste se chtěli podívat i pod pokličku samotného natáčení, rozhodně doporučujeme zhlédnout Making of video, které najdete níže.