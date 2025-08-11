Tři novinky, které očekává svět od Apple Vision Pro 2

Apple svůj první Vision Pro uvedl na trh začátkem roku 2024. Nyní se objevují zprávy, že nástupce je už téměř připraven k uvedení a dorazí s několika zásadními novinkami.
1. Výkonnější čip M4 nebo M5
Nynější Vision Pro využívá čip M2 doplněný o specializovaný R1 pro zpracování obrazových dat. U Vision Pro 2 se však očekává skok o dvě až tři generace dopředu. Analytik Ming-Chi Kuo opakovaně tvrdí, že headset dostane M5, zatímco Mark Gurman z Bloombergu sází na M4. Ať už to bude jakkoliv, nový čip zajistí vyšší výkon a lepší energetickou efektivitu.
2. Nový, pohodlnější hlavový popruh
Jedna z nejčastějších kritik současného modelu míří na jeho hmotnost a zátěž pro krk. Odlehčená verze má dorazit až kolem roku 2027, ale už nyní má Apple chystat nový popruh, který podle Bloombergu sníží namáhání krku a hlavy. Zda půjde o zásadní změnu konstrukce, není jasné, ale už jen úprava ergonomie by mohla výrazně zvýšit komfort při delším používání.
3. Vylepšený Neural Engine pro AI
Bez ohledu na to, zda Vision Pro 2 dostane M4 nebo M5, Apple údajně připravuje speciálně upravenou verzi čipu s posíleným Neural Engine. Počet jader pro zpracování úloh umělé inteligence má vzrůst z aktuálních 16, což by mělo zlepšit práci s obrazem v reálném čase a chod náročných AR/VR aplikací.
Podle dostupných informací půjde u Vision Pro 2 spíše o evoluční aktualizaci než o kompletní redesign. Největší praktický dopad by mohl mít nový popruh, který by měl být dostupný i samostatně pro majitele první generace. Upgrady čipu a Neural Engine zase potěší ty, kdo potřebují maximum výkonu pro profesionální nasazení. Oslovil vám Vision Pro?