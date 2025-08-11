Zavřít reklamu

Tři novinky, které očekává svět od Apple Vision Pro 2

Vše o Apple
Jan Vajdák
0

Apple svůj první Vision Pro uvedl na trh začátkem roku 2024. Nyní se objevují zprávy, že nástupce je už téměř připraven k uvedení a dorazí s několika zásadními novinkami.

Mohlo by vás zajímat

1. Výkonnější čip M4 nebo M5

Nynější Vision Pro využívá čip M2 doplněný o specializovaný R1 pro zpracování obrazových dat. U Vision Pro 2 se však očekává skok o dvě až tři generace dopředu. Analytik Ming-Chi Kuo opakovaně tvrdí, že headset dostane M5, zatímco Mark Gurman z Bloombergu sází na M4. Ať už to bude jakkoliv, nový čip zajistí vyšší výkon a lepší energetickou efektivitu.

vision pro baterie vision pro baterie
vision pro baterka vision pro baterka
Vision pro battery Vision pro battery
apple vision pro sluchatka apple vision pro sluchatka
Apple vision pro Apple_vision_pro
vision pro vision_pro
vision pro apple vision pro apple
Apple vision pro Apple_vision_pro
vision pro vision_pro
apple vision pro sluchatka apple vision pro sluchatka
vision pro popruh vision pro popruh
vision celenka vision celenka
Apple vision pro Apple vision pro
Vstoupit do galerie

2. Nový, pohodlnější hlavový popruh

Jedna z nejčastějších kritik současného modelu míří na jeho hmotnost a zátěž pro krk. Odlehčená verze má dorazit až kolem roku 2027, ale už nyní má Apple chystat nový popruh, který podle Bloombergu sníží namáhání krku a hlavy. Zda půjde o zásadní změnu konstrukce, není jasné, ale už jen úprava ergonomie by mohla výrazně zvýšit komfort při delším používání.

3. Vylepšený Neural Engine pro AI

Bez ohledu na to, zda Vision Pro 2 dostane M4 nebo M5, Apple údajně připravuje speciálně upravenou verzi čipu s posíleným Neural Engine. Počet jader pro zpracování úloh umělé inteligence má vzrůst z aktuálních 16, což by mělo zlepšit práci s obrazem v reálném čase a chod náročných AR/VR aplikací.

Mohlo by vás zajímat

Podle dostupných informací půjde u Vision Pro 2 spíše o evoluční aktualizaci než o kompletní redesign. Největší praktický dopad by mohl mít nový popruh, který by měl být dostupný i samostatně pro majitele první generace. Upgrady čipu a Neural Engine zase potěší ty, kdo potřebují maximum výkonu pro profesionální nasazení. Oslovil vám Vision Pro?

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.