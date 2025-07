Tajemství budoucnosti Maců odhaleno: Apple testuje M5, M6 a chystá MacBook s čipem z iPhone

Apple si své plány běžně hlídá jako oko v hlavě. Tentokrát se mu to ale úplně nepovedlo. Z interní databáze totiž unikla identifikační označení hned patnácti nových Maců, které jsou ve vývoji a míří na trh mezi roky 2025 a 2026. A když říkáme nové, myslíme opravdu nové – nejen další generaci čipů Apple Silicon, ale i úplně jiný směr, kterým se může značka s nakousnutým jablkem vydat. O zveřejnění informací se postaral jako první portál AppleInsider a byla by velká škoda, kdybyste se o nich od nás nedozvěděli.

M5 jako povinný upgrade

Začněme tím nejbližším. Už letos na podzim by se měla na trhu objevit nová generace MacBooků Pro, klasicky ve 14″ a 16″ verzích. Apple je interně označuje jako J714 a J716, a už z kódů je jasné, že půjde o čtyři různé konfigurace – dvě s čipem M5 Pro, dvě s M5 Max. Designově se podle všeho nic zásadního nemění, protože na ten si Apple evidentně šetří síly až na příští rok. Tentokrát jde tedy o čistý výkon – sázku na nový výrobní proces, efektivnější stohování čipů a lepší termiku.

Do rodiny M5 ale nespadá jen MacBook Pro. Apple má připravený i Mac mini s čipem M5 Pro (označení J873s) a také 24″ iMac (J833ct), který konečně dostane upgrade ze současného M3. A jako každý podzim, i letos by se měl objevit nový Mac Pro, tentokrát pravděpodobně s čipem M5 Ultra – jeho kódové označení J704 ho totiž jednoznačně řadí do profesionální třídy.

Air čeká na svou chvíli

MacBook Air s čipem M5 dorazí až v první polovině příštího roku, a to ve dvou velikostech – klasický 13″ (J813) a větší 15″ (J815). Designově opět beze změny, takže kdo doufal v OLED nebo něco radikálnějšího, bude muset počkat. Do stejné vlny pak spadají i nové modely Mac Studio (J775c a J775d), které se nejspíš postaví někde mezi M5 Max a M5 Ultra, případně rovnou naskočí na M6.

A pak přijde 2026

Rok 2026 bude podle všeho zlomový. Apple v něm plánuje představit zcela přepracované MacBooky Pro, a to už s čipy M6 Pro a M6 Max. Nové modely nesou označení K114 (14″) a K116 (16″), a spekuluje se nejen o vyšším výkonu, ale i o zásadním posunu v konstrukci. Hovoří se o OLED displejích, tenčím těle, ale taky o integrovaném modemu, který by mohl přinést konektivitu přes 5G napřímo – bez potřeby tetheringu. A tím se dostáváme k asi nejzajímavějšímu bodu celého úniku.

iPhoní čip v Macu?

Apple si zřejmě pohrává s myšlenkou vydat MacBook s čipem A18 Pro – tedy tím samým, který letos v září najdeme v iPhonu 17 Pro. Označení J700 a J804 míří na nový typ zařízení, který by mohl být levnější než MacBook Air a mířit na běžné uživatele, studenty nebo firmy. Pokud se to potvrdí, šlo by o zásadní průlom. Mac s čipem z iPhonu tu ještě nebyl – a mohl by přinést nejen nižší cenu, ale i extrémně dlouhou výdrž a maximální ticho díky pasivnímu chlazení.

Až moc jasno?

Je sice pravda, že jde „jen“ o uniklá ID modelů, ale historie ukazuje, že přesně tyhle úniky bývají neuvěřitelně přesné. Apple má evidentně rozpracovaný plán, který mu pokrývá celé dva roky dopředu. Letos sází na jistotu – vylepšení výkonu a pokračování designového jazyka. Ale od roku 2026 začne přepisovat pravidla. Ať už novou konstrukcí MacBooků Pro, nebo úplně novou třídou zařízení s iPhoním srdcem uvnitř. Takže pokud zrovna přemýšlíte, jestli upgradovat, odpověď je vlastně jednoduchá: výkon navíc dostanete letos, revoluci až napřesrok.