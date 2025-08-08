Apple chce z Vision Pro udělat zdravotní pomůcku. Tuto novinku u něj testuje

Apple se zjevně snaží rozšířit možnosti svého headsetu Vision Pro i do oblasti sledování zdravotní. Nově zveřejněný patent s názvem „Non-Contact Respiration Sensing“ (Bezkontaktní snímání dechu) odhaluje, že společnost zkoumá způsob, jak pomocí headsetu sledovat dýchání uživatele, a to zcela bezkontaktně. Patent navrhuje využití interferometrických senzorů, které by byly umístěny v části headsetu, kde přiléhá k nosu. Tyto senzory by vysílaly elektromagnetické záření směrem k předpokládanému proudění dechu a zaznamenávaly by mikroskopické pohyby částic vzduchu. Výsledkem by mohlo být sledování parametrů jako:
- frekvence a rychlost dýchání,
- objem nadechnutého a vydechnutého vzduchu,
- kvalita dýchání,
- rozlišení mezi dýcháním nosem a ústy,
- a dokonce detekce vdechovaných částic (např. CO₂ či jiné látky).
Ačkoliv patent nezmiňuje konkrétní využití, z kontextu lze snadno odvodit jeho potenciál pro zdravotní dohled a funkce související s Mindfulness. Už dříve (v červnu 2024) byly v systému visionOS objeveny náznaky, že Apple plánuje přidat do aplikace Mindfulness sledování dechu, ale funkce zatím nebyla uvedena. Vzhledem k tomu, že kód ve visionOS existuje již více než rok, je možné, že potřebný hardware je už ve Vision Pro přítomen, ale Apple zatím funkci neaktivoval. Důvodem může být ladění přesnosti, softwarové omezení nebo strategie počkat na další generaci zařízení.
Tato technologie by mohla přinést podobné funkce, jaké dnes nabízí Apple Watch. Tedy například upozornění na špatnou kvalitu vzduchu, nebo zajištění správného tempa při dechových cvičeních. V kombinaci s kamerami, prostorovým zvukem a haptickou odezvou by mohl Vision Pro nabídnout komplexní zážitek pro mindfulness, zdraví i prevenci. Zda a kdy se funkce do Vision Pro skutečně dostane, je zatím nejisté. Ale patent potvrzuje, že Apple má s nositelnými zařízeními ambice daleko za hranicí běžné rozšířené reality.