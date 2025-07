AirPods s kamerami jsou zase o krok blíž! Apple prozradil další důležitý patent

Apple zřejmě skutečně zvažuje, že své budoucí modely AirPods vybaví kamerami. Nově zveřejněný patent nazvaný „Wavelength mixing for optical systems“ ukazuje, jak by taková technologie mohla fungovat a co všechno by mohla přinést. Podle patentu by se jednalo o infračervené kamery integrované přímo do sluchátek. Cílem by bylo například rozpoznávání gest, určování vzdálenosti k objektům nebo detekce, zda jsou AirPods nasazené či jen leží na stole. Technologie by mohla také pomoci s přesnějším prostorovým zvukem ve spolupráci s Apple Vision Pro.

Patent popisuje využití více světelných zdrojů, které osvětlují cílový objekt. Optický systém následně detekuje odražené světlo a z něj vyhodnocuje vzdálenost nebo typ materiálu. To by umožnilo například reagovat na pohyb ruky nebo přesně zjistit, zda je sluchátko správně nasazeno. Využití takové technologie by se podle patentu týkalo především kompaktních zařízení, jako jsou sluchátka, náramky, hodinky nebo další nositelná elektronika. Analytik Ming-Chi Kuo již v červnu 2024 tvrdil, že AirPods s infračervenými kamerami jsou ve vývoji a dorazí v roce 2026.

V červnu 2025 toto tvrzení zopakoval s tím, že hlavním cílem je podpora Spatial Audio u náhlavní soupravy Apple Vision Pro. Apple přitom s využitím pokročilé optiky v AirPods zdaleka nekončí. V jiném patentu zveřejněném letos v červnu společnost například zkoumala možnost využít lasery pro čtení pohybu rtů, čímž by umožnila diskrétní ovládání nebo vylepšené přepisy řeči. Zda se kamery v AirPods skutečně objeví, zůstává zatím otázkou. Apple vlastní nepřeberné množství patentů, z nichž většina světlo světa nikdy nespatří.