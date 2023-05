Tvůrci ChatGPT: Raději opustíme území EU, než abychom se podřídili jejím pravidlům

Generální ředitel společnosti OpenAI, která stojí za ChatGPT, tvrdí, že firma by mohla přestat působit v rámci Evropské unie, pokud nedojde k revizi současného návrhu legislativy. ChatGPT si získal takovou oblibu uživatelů, že se stal během neuvěřitelně krátké doby prakticky všudypřítomným, to by ovšem pro evropu nemuselo platit. Podle agentury Reuters generální ředitel Sam Altman říká, že společnost odejít neplánuje, ale možná ji k tomu chystaná opatření donutí.

„Současná podoba návrhu zákona o umělé inteligenci v EU je příliš regulativní, ovšem proslýchá se, že bude stažena,“ řekl Altman agentuře Reuters a dodal: „Stále se o tom mluví.“ Celoevropský právní předpis o umělé inteligenci se připravuje již několik let. V roce 2020 lobbovali v EU za plány na regulaci AI zástupci společností Apple, Google i Facebook.

V rámci své návštěvy Londýna Alman hovořil o nejnovějších návrzích a řekl, že OpenAI se bude snažit regulaci respektovat, pokud to bude možné. V současné době však plánovaná legislativa představuje značné překážky pro systémy umělé inteligence, takzvané General All Purpose AI Systems, jako je ChatGPT. „Je toho tolik, co by bylo možné z jejich strany udělat, například změnit definici systémů AI pro obecné účely,“ řekl Altman agentuře Reuters.

Před jakýmikoliv současnými obavami ohledně ChatGPT, týmiž, které přiměly společnost Apple i Samsung k zákazu používání uměle inteligence ve firemním prostředí, EU předběhla dobu, když se snaží zajistit, aby bylo možné AI plně důvěřovat.

„Pokud jde o umělou inteligenci, důvěra je nutností, nikoliv něčím, co je dobré mít,“ řekla v roce 2021 Margrethe Vestagerová, výkonná místopředsedkyně Evropské komise pro Evropu připravenou na digitální věk a komisařka pro hospodářskou soutěž. „Díky těmto přelomovým pravidlům stojí EU v čele vývoje nových globálních norem, které zajistí, že umělé inteligenci bude možné věřit.“

Nedávno byla vydána aplikace ChatGPT pro iPhone, jejíž dostupnost se rozšiřuje do stále většího počtu zemí. Jak na tom v rámci EU budeme stran tohoto populárního nástroje společnosti OpenAI i umělé inteligence obecně ukáže další vývoj.