Umělá inteligence už umí vytvářet Zkratky pro iPhone. Stačí napsat obyčejnou větu

Aplikace Zkratky patří mezi nejsilnější nástroje v ekosystému Applu, ale zároveň i mezi ty nejsložitější pro běžné uživatele. Vytváření komplexnější automatizace totiž často znamená desítky různých kroků, podmínek a propojení aplikací. Právě proto může být novinka od webu MacStories pro mnoho uživatelů mimořádně zajímavá.
Federico Viticci totiž představil projekt s názvem Shortcuts Playground, který dokáže generovat zkratky pomocí umělé inteligence a běžného textového zadání. Jinými slovy – místo ručního skládání akcí jednoduše napíšete, co má zkratka dělat.
Stačí popsat, co chcete
Celý systém funguje ve spojení s AI nástroji jako Claude Code nebo OpenAI Codex. Uživatel například napíše jednoduchý požadavek typu „vytvoř zkratku pro zapnutí režimu Soustředění a ztlumení displeje večer“ a systém následně připraví hotovou zkratku pro aplikaci Zkratky v iOS.
Výsledný soubor se následně uloží do Finderu a lze ho během chvíle importovat do iPhonu, iPadu nebo Macu. Zajímavé je, že projekt je kompletně open source a zdarma dostupný přes GitHub. Každý si tak může zkontrolovat, jak celý systém funguje nebo si ho upravit podle vlastních potřeb.
Praktické automatizace během pár minut
Viticci ukázal několik konkrétních příkladů využití. Jedna z ukázkových zkratek si například pamatuje polohu zaparkovaného auta a následně pomůže uživatele navigovat zpět. Jiná automaticky upravuje nastavení displeje večer a současně aktivuje režim Soustředění.
Právě podobné scénáře bývaly pro běžné uživatele často příliš komplikované na ruční vytvoření. Umělá inteligence ale dokáže celý proces výrazně zjednodušit.
Apple míří podobným směrem
Zajímavé je, že podle zákulisních informací pracuje na podobném řešení i samotný Apple. V systému iOS 27 by se údajně měla objevit možnost vytváření zkratek pomocí přirozeného jazyka přímo v aplikaci Zkratky. Shortcuts Playground tak ukazuje, jak by mohla budoucnost automatizace v ekosystému Applu vypadat už velmi brzy. Místo ručního skládání jednotlivých akcí by uživatel jednoduše popsal požadovaný výsledek a systém by vše připravil za něj.