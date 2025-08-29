Jak může umělá inteligence pomoci investorům?

Komerční sdělení: Umělá inteligence pomáhá lidem v nejrůznějších oblastech života. Příchod ChatGPT před pár lety a následný rozmach dalších služeb otevřely nové cesty, jak pracovat efektivněji. Ty se přirozeně promítají i do světa investic. Jak lze AI využít právě v této oblasti, ukázali Tomáš Vranka a Matej Bajzík z XTB v rámci posledního, téměř devadesátiminutového Povídání o trzích. Během svého rozhovoru modelu zadávali v reálném čase konkrétní úkoly spojené s investováním.
Jak z AI vytěžit co nejvíc? Spektrum možností je široké. Pomůže i úplným začátečníkům, kteří o investování zatím jen přemýšlejí. Mnoho lidí se nedokáže samo pustit do studia, jiní se zase nechtějí obracet na finanční poradce. Právě v tomto momentu může být ChatGPT oporou – v úplných začátcích například poradí se sestavením portfolia. Stačí popsat vlastní situaci a cíle, a odpověď už přijde v podobě návrhu. Pokud uživatel upřesní věk, záměr, investiční horizont a vztah k riziku, dokáže model sestavit smysluplné portfolio postavené na konkrétních ETF fondech. Ve videu Tomáš s Matejem ukázali, že ChatGPT přizpůsobuje složení portfolia podle délky investování i míry ochoty riskovat.
Umělá inteligence však není přínosná jen v začátcích. Využít ji mohou i zkušenější investoři při analýze jednotlivých firem. Jako partner zvládne nabídnout základní informace, popsat fungování společnosti i její segmenty. Přidá i srovnání s konkurencí. Při podobné analýze je ale důležité nehledat jen potvrzení vlastního názoru, nýbrž i odlišné pohledy. Chatbot tak dokáže upozornit na slabiny či rizika spojená s investicí. Přesto je nutné pamatovat na to, že AI není bezchybná – čísla a finanční údaje je třeba ověřovat z nezávislých zdrojů nebo přímo ve firemních reportech.
Pokud má investor vybrané konkrétní společnosti, lze využít AI i pro posouzení celého portfolia. Zkušenější si většinou dokážou sami vyhodnotit, zda je jejich skladba dostatečně bezpečná a diverzifikovaná. Začátečník ale často nemá zkušenosti, a taková analýza pro něj může být složitá. ChatGPT umí portfolio okomentovat, poukázat na nedostatky a doporučit kroky, které zvýší jeho stabilitu.
Současné chatboty se ale posunuly ještě dál. Kromě základního přehledu dokážou připravit detailní rozbor konkrétních firem, pracovat se scénáři budoucího vývoje nebo hodnotit kvalitu managementu. Zvládnou shrnout komentáře vedení k výsledkům hospodaření i výroční zprávy. Tyto funkce využívají hlavně zkušení investoři, přesto je výsledek překvapivě kvalitní.
Na všechny zmíněné příklady – a mnoho dalších – se podívali Tomáš Vranka a Matej Bajzík v posledním Povídání o trzích, které najdete zdarma na tomto odkazu: https://cz.xtb.com/povidani-o-trzich
Investování je rizikové. Investujte zodpovědně.
Diskuze k článku
Diskuze není pro tenhle článek otevřena.