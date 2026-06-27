Umělá inteligence jako investiční příležitost: které firmy opravdu profitují?

Komerční sdělení: Jednou za několik dekád se objeví technologie, která zásadně změní fungování celých odvětví. Po parním stroji, elektřině, tranzistoru či internetu je dnes tou „další velkou věcí“ umělá inteligence. I když se o jejím potenciálu mluvilo už roky, do širšího povědomí pronikla naplno až koncem roku 2022, kdy OpenAI zpřístupnila veřejnosti ChatGPT. Jeho nástup byl bezprecedentní – první milion uživatelů získal za pár dní, zatímco iPhonu to trvalo 74 dní, Spotify pět měsíců a Netflixu tři a půl roku.
Téma AI přináší i velké změny ve světě investování. Od začátku AI boomu americký akciový trh vzrostl o desítky bilionů dolarů. Otázka proto zní: které společnosti z tohoto trendu profitují a mají silnou pozici i do budoucna? Velké technologické firmy do AI investují obrovské částky. Pětice firem – Amazon, Microsoft, Alphabet, Meta a Oracle – investovala v roce 2025 přibližně 450 miliard dolarů a letos by se tato částka měla přiblížit 800 miliardám. V roce 2027 by mohla překročit hranici jednoho bilionu. Lídři těchto společností otevřeně přiznávají, že nikdo přesně neví, jaký dopad AI nakonec bude mít, ale shodují se, že je dnes větší riziko být podinvestovaný než přeinvestovaný.
Mnohé klíčové firmy, včetně OpenAI či Anthropicu, zůstávají zatím soukromé, takže pro běžného investora jsou prakticky nedostupné. Očekává se však, že jejich IPO přijde během roku 2026. Nedávno na burzu vstoupila i společnost SpaceX, která sice primárně působí ve vesmírném sektoru, ale v rámci své budoucnosti se výrazně spoléhá i na AI.
Nejjednodušší cestou pro běžného investora je nákup akcií veřejně obchodovaných firem, které jsou do AI zapojeny přímo nebo nepřímo. Platí zde staré investiční pravidlo z „zlaté horečky“ – nejvíce profitují ti, kdo poskytují infrastrukturu. V kontextu AI to platí zejména pro Nvidii, která ovládá 70–90 % trhu se specializovanými čipy pro datová centra a na rozdíl od většiny AI firem už dnes generuje zisk.
Podobnou infrastrukturní roli mají i TSMC, jako nejpokročilejší výrobce čipů, nebo holandská ASML, jediný výrobce extrémně přesných EUV strojů potřebných pro jejich výrobu. Růst výpočetního výkonu znamená i vyšší spotřebu energie, takže z trendu profitují i energetické společnosti, například Vistra. Nelze zapomenout ani na velké poskytovatele cloudu – Amazon, Microsoft či Alphabet.
Firem, které jsou spojeny s AI, je tedy mnoho. Ve svém e-booku XTB představuje třináct klíčových společností, které profitují z AI trendu a mají potenciál i do budoucna. Pro každého, kdo chce pochopit, jak investovat do AI a které firmy sledovat, je tento e-book praktickým průvodcem.
Investování je rizikové. Investujte zodpovědně