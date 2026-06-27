Víme, o kolik má zdražit iPhone 18 Pro (Max)

Pokud jste doufali, že se letošní iPhony obejdou bez výraznějšího zdražení i přestože Apple před pár dny oznámil velkou vlnu zdražování, nejnovější odhad analytiků vás nejspíš nepotěší. Analytická společnost IDC totiž přišla s predikcí, podle které by Apple měl u modelů iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max zvýšit cenu až o 200 dolarů. V případě základního Pro modelu by se tak startovací cena mohla vyšplhat z dnešních 1 099 dolarů na 1 299 dolarů, zatímco Pro Max by se mohl přiblížit hranici 1 500 dolarů. Jen pro představu, za 1299 dolarů se dnes prodává 512GB verze iPhone 17 Pro, která v Česku vychází na 38 990 Kč, zatímco za základ s 256GB úložištěm platíme 32 990 Kč. Bavím se tedy o příplatku 6000 Kč, což není rozhodně málo.
Důvodem přitom není jen snaha Applu vydělat více. Firma se totiž v posledních týdnech netají tím, že čelí dramatickému růstu cen paměťových čipů a úložišť, jejichž cena roste především kvůli obrovské poptávce po hardwaru pro umělou inteligenci. Generální ředitel Tim Cook už dříve přiznal, že Apple dlouhé měsíce vyšší náklady absorboval, současná situace je ale podle něj dlouhodobě neudržitelná. Ostatně právě kvůli tomu Apple tento týden zdražil řadu Maců, iPadů i dalšího hardwaru.
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Nejde jen o paměti
Vyšší cenu ale nemají způsobit pouze dražší komponenty. iPhone 18 Pro má podle dosavadních úniků nabídnout celou řadu novinek včetně výkonnějšího čipu A20 Pro vyráběného 2nm technologií, větší operační paměti, nových AI funkcí nebo výrazně přepracovaného fotoaparátu. Apple navíc údajně chystá i první skládací iPhone, který by měl být ještě dražší a jehož vývoj si rovněž vyžádal obrovské investice. Podle analytiků IDC by proto Apple mohl využít letošní generaci k tomu, aby část rostoucích nákladů (a to třeba i těch z vývoje iPhone Ultra) přenesl přímo na zákazníky. Zatímco v minulosti se firma snažila ceny udržovat co nejstabilnější, současná situace na trhu je podle nich natolik výjimečná, že zdražení dává ekonomický smysl.
Ne všichni jsou ale tak pesimističtí
Je potřeba dodat, že nejde o definitivní informace. Už před několika týdny se objevily odhady, podle kterých by Apple mohl ceny navýšit jen o 50 až 100 dolarů, případně zachovat současné ceny a vyšší náklady kompenzovat jinde. Finální rozhodnutí totiž bude záviset na tom, jak se budou během léta vyvíjet ceny paměťových čipů a dalších komponent.
Jisté je zatím pouze to, že letošní iPhone 18 Pro rozhodně nebude levnější než jeho předchůdce. Otázkou tak zůstává jen to, jak velký cenový skok Apple nakonec zvolí. Pokud by se ale naplnil nejčernější scénář IDC a cena skutečně vzrostla o 200 dolarů, šlo by o jedno z nejvýraznějších zdražení iPhonů za poslední roky. A upřímně, pokud by telefon mezigeneračně nic moc nenabídl, i já coby dlouholetý fanoušek bych po zdražení hodně váhal, zda si jej pořídit.
Vaše tipy vycházejí tak z 10%.