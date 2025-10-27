Bill Gates varuje: Umělá inteligence vezme lidem většinu práce. Do kanceláře budeme chodit jen dvakrát týdně

Bill Gates opět rozvířil debatu o tom, jak umělá inteligence promění svět práce. Podle něj nás čeká éra, kdy se technologie stanou natolik schopnými, že lidé budou muset do práce docházet maximálně dva dny v týdnu.
Během rozhovoru v pořadu The Tonight Show with Jimmy Fallon Gates vysvětlil, že rozvoj umělé inteligence sice vyřeší mnoho současných problémů, ale zároveň otevře zcela nové otázky. „Je to obrovský posun, protože AI dokáže řešit věci, na které dnes nemáme dost odborníků, třeba v oblasti medicíny nebo duševního zdraví. Ale přináší to i zásadní změnu ve společnosti, přičemž my nyní netušíme, jak bude vlastně vypadat práce? Budeme ji vůbec potřebovat pět dní v týdnu?“ nechal se slyšet zakladatel Microsoftu.
Podle Gatese se blíží období, kdy AI převezme většinu rutinních i odborných činností a lidé zůstanou u těch, které si budou chtít zachovat čistě pro sebe, například kreativní obory, vzdělávání nebo sport. „Nebudeme chtít sledovat, jak počítače hrají baseball. Ale výroba věcí, přeprava zboží nebo pěstování potravin se v budoucnu vyřeší automaticky,“ myslí si Gates. Myšlenka dvoudenního pracovního týdne zní jako sci-fi, ale v posledních letech se čím dál víc firem odhodlalo zkusit alespoň zkrácený čtyřdenní režim a výsledky jsou překvapivě pozitivní. Lidé mají víc energie, vyšší produktivitu a menší stres. V budoucnu tedy může AI tento trend jen a jen popohnat.
Roky studia už nebudou potřeba
V dalším rozhovoru s profesorem Harvardu Arthurem Brooksem pak miliardář mluvil o příchodu takzvané éry volné inteligence, která podle něj demokratizuje přístup ke znalostem a otevře lidem dveře k možnostem, které dřív vyžadovaly roky studia. „Je to úžasné, ale i trochu děsivé. Děje se to strašně rychle a nikdo vlastně neví, kde to skončí,“ myslí si Gates.
Pokud se ale Gatesovy předpovědi naplní, půjde o změnu, která dalece přesáhne hranice firemní kultury. Umělá inteligence totiž podle něj neovlivní jen to, jak dlouho pracujeme, ale i to, co vlastně znamená práce jako taková. Je nicméně otázkou jednak to, zda je Gatesova vize zrealizovatelná, ale taktéž to, zda je na podobnou změnu společnost jako taková vůbec připravena, či zda jí nebude možné zrealizovat až s novou generací, která po boku AI teď vyrůstá a chápe ji jinak.